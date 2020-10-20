١ IRR إلى VND

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٦٠٩٢٩٣٥٤ الدونغ الفيتنامي

1 VND = ١٫٦٤١٢٥ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى الدونغ الفيتنامي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٧:٢٦ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى الدونغ الفيتنامي

irr
IRR
vnd
VND
١ IRR٠٫٦٠٩٢٩٤ VND
٥ IRR٣٫٠٤٦٤٧ VND
١٠ IRR٦٫٠٩٢٩٤ VND
٢٥ IRR١٥٫٢٣٢٣ VND
٥٠ IRR٣٠٫٤٦٤٧ VND
١٠٠ IRR٦٠٫٩٢٩٤ VND
٥٠٠ IRR٣٠٤٫٦٤٧ VND
١٬٠٠٠ IRR٦٠٩٫٢٩٤ VND
٥٬٠٠٠ IRR٣٬٠٤٦٫٤٧ VND
١٠٬٠٠٠ IRR٦٬٠٩٢٫٩٤ VND

حوِّل الدونغ الفيتنامي إلى الريال الإيراني

vnd
VND
irr
IRR
١ VND١٫٦٤١٢٥ IRR
٥ VND٨٫٢٠٦٢٣ IRR
١٠ VND١٦٫٤١٢٥ IRR
٢٥ VND٤١٫٠٣١١ IRR
٥٠ VND٨٢٫٠٦٢٣ IRR
١٠٠ VND١٦٤٫١٢٥ IRR
٥٠٠ VND٨٢٠٫٦٢٣ IRR
١٬٠٠٠ VND١٬٦٤١٫٢٥ IRR
٥٬٠٠٠ VND٨٬٢٠٦٫٢٣ IRR
١٠٬٠٠٠ VND١٦٬٤١٢٫٥ IRR

مخطط IRR إلى VND

1 IRR = ٠ VND

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل الدونغ الفيتنامي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٦٠٦٩٤٠٫٦١١٣٥
منخفض
٠٫٦٠٠٢١٠٫٥٨٨٢٠
المتوسط
٠٫٦٠٣٢٨٠٫٦٠٣٧١
التقلب
٠٫٤٥٪؜٠٫٤٩٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
vnd

VND - الدونغ الفيتنامي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدونغ الفيتنامي هو سعر الصرف للزوج VND إلى USD. رمز العملة لـ Vietnamese Dongs هو VND. رمز العملة هو ₫.

More الدونغ الفيتنامي info

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