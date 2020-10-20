١ IRR إلى TRY

محوّل العملات مِن XE

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‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٠٧٧٢٨٦٢٩٥ الليرة التركية

1 TRY = ١٬٢٩٣٫٨٩ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى الليرة التركية التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٧:٢٦ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى الليرة التركية

irr
IRR
try
TRY
١ IRR٠٫٠٠٠٧٧٢٨٦٣ TRY
٥ IRR٠٫٠٠٣٨٦٤٣١ TRY
١٠ IRR٠٫٠٠٧٧٢٨٦٣ TRY
٢٥ IRR٠٫٠١٩٣٢١٦ TRY
٥٠ IRR٠٫٠٣٨٦٤٣١ TRY
١٠٠ IRR٠٫٠٧٧٢٨٦٣ TRY
٥٠٠ IRR٠٫٣٨٦٤٣١ TRY
١٬٠٠٠ IRR٠٫٧٧٢٨٦٣ TRY
٥٬٠٠٠ IRR٣٫٨٦٤٣١ TRY
١٠٬٠٠٠ IRR٧٫٧٢٨٦٣ TRY

حوِّل الليرة التركية إلى الريال الإيراني

try
TRY
irr
IRR
١ TRY١٬٢٩٣٫٨٩ IRR
٥ TRY٦٬٤٦٩٫٤٥ IRR
١٠ TRY١٢٬٩٣٨٫٩ IRR
٢٥ TRY٣٢٬٣٤٧٫٣ IRR
٥٠ TRY٦٤٬٦٩٤٫٥ IRR
١٠٠ TRY١٢٩٬٣٨٩ IRR
٥٠٠ TRY٦٤٦٬٩٤٥ IRR
١٬٠٠٠ TRY١٬٢٩٣٬٨٩٠ IRR
٥٬٠٠٠ TRY٦٬٤٦٩٬٤٥٠ IRR
١٠٬٠٠٠ TRY١٢٬٩٣٨٬٩٠٠ IRR

مخطط IRR إلى TRY

1 IRR = ٠ TRY

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل الليرة التركية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٧٨٢٤٤٠٫٠٠٠٧٨٢٤٤
منخفض
٠٫٠٠٠٧٥٨٤١٠٫٠٠٠٧٥٥٩٤
المتوسط
٠٫٠٠٠٧٧٢٩٧٠٫٠٠٠٧٧١٠٢
التقلب
٠٫٦١٪؜٠٫٦٢٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
try

TRY - الليرة التركية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الليرة التركية هو سعر الصرف للزوج TRY إلى USD. رمز العملة لـ Turkish Lire هو TRY. رمز العملة هو ₺.

More الليرة التركية info

أزواج العملات الريال الإيراني (IRR) الشهيرة

usd

IRR إلى USD

eur

IRR إلى EUR

gbp

IRR إلى GBP

jpy

IRR إلى JPY

cad

IRR إلى CAD

aud

IRR إلى AUD

chf

IRR إلى CHF

cny

IRR إلى CNY

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