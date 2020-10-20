١ IRR إلى TMT

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٠٠٨٢٣٣٩٨٩٥ المانات التركمانستاني

1 TMT = ١٢٬١٤٤٫٨ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى المانات التركمانستاني التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٢٠:٥٦ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى المانات التركمانستاني

irr
IRR
tmt
TMT
١ IRR٠٫٠٠٠٠٨٢٣٣٩٩ TMT
٥ IRR٠٫٠٠٠٤١١٦٩٩ TMT
١٠ IRR٠٫٠٠٠٨٢٣٣٩٩ TMT
٢٥ IRR٠٫٠٠٢٠٥٨٥ TMT
٥٠ IRR٠٫٠٠٤١١٦٩٩ TMT
١٠٠ IRR٠٫٠٠٨٢٣٣٩٩ TMT
٥٠٠ IRR٠٫٠٤١١٦٩٩ TMT
١٬٠٠٠ IRR٠٫٠٨٢٣٣٩٩ TMT
٥٬٠٠٠ IRR٠٫٤١١٦٩٩ TMT
١٠٬٠٠٠ IRR٠٫٨٢٣٣٩٩ TMT

حوِّل المانات التركمانستاني إلى الريال الإيراني

tmt
TMT
irr
IRR
١ TMT١٢٬١٤٤٫٨ IRR
٥ TMT٦٠٬٧٢٣٫٩ IRR
١٠ TMT١٢١٬٤٤٨ IRR
٢٥ TMT٣٠٣٬٦٢٠ IRR
٥٠ TMT٦٠٧٬٢٣٩ IRR
١٠٠ TMT١٬٢١٤٬٤٨٠ IRR
٥٠٠ TMT٦٬٠٧٢٬٣٩٠ IRR
١٬٠٠٠ TMT١٢٬١٤٤٬٨٠٠ IRR
٥٬٠٠٠ TMT٦٠٬٧٢٣٬٩٠٠ IRR
١٠٬٠٠٠ TMT١٢١٬٤٤٨٬٠٠٠ IRR

مخطط IRR إلى TMT

1 IRR = ٠ TMT

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل المانات التركمانستاني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٨٣٥٦٦٠٫٠٠٠٠٨٣٩٥٦
منخفض
٠٫٠٠٠٠٨٢٤٠٩٠٫٠٠٠٠٨٢٣٩٤
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٨٣٠٠١٠٫٠٠٠٠٨٣٢٤١
التقلب
٠٫٣٩٪؜٠٫٥١٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
tmt

TMT - المانات التركمانستاني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة المانات التركمانستاني هو سعر الصرف للزوج TMT إلى USD. رمز العملة لـ Turkmenistani Manats هو TMT. رمز العملة هو T.

More المانات التركمانستاني info

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