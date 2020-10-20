١ IRR إلى PLN

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٠٠٩٤٥٠٥١٤٨ الزلوتي البولندي

1 PLN = ١٠٬٥٨١٫٤ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى الزلوتي البولندي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٧:٢٥ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى الزلوتي البولندي

irr
IRR
pln
PLN
١ IRR٠٫٠٠٠٠٩٤٥٠٥١ PLN
٥ IRR٠٫٠٠٠٤٧٢٥٢٦ PLN
١٠ IRR٠٫٠٠٠٩٤٥٠٥١ PLN
٢٥ IRR٠٫٠٠٢٣٦٢٦٣ PLN
٥٠ IRR٠٫٠٠٤٧٢٥٢٦ PLN
١٠٠ IRR٠٫٠٠٩٤٥٠٥١ PLN
٥٠٠ IRR٠٫٠٤٧٢٥٢٦ PLN
١٬٠٠٠ IRR٠٫٠٩٤٥٠٥١ PLN
٥٬٠٠٠ IRR٠٫٤٧٢٥٢٦ PLN
١٠٬٠٠٠ IRR٠٫٩٤٥٠٥١ PLN

حوِّل الزلوتي البولندي إلى الريال الإيراني

pln
PLN
irr
IRR
١ PLN١٠٬٥٨١٫٤ IRR
٥ PLN٥٢٬٩٠٧٫٢ IRR
١٠ PLN١٠٥٬٨١٤ IRR
٢٥ PLN٢٦٤٬٥٣٦ IRR
٥٠ PLN٥٢٩٬٠٧٢ IRR
١٠٠ PLN١٬٠٥٨٬١٤٠ IRR
٥٠٠ PLN٥٬٢٩٠٬٧٢٠ IRR
١٬٠٠٠ PLN١٠٬٥٨١٬٤٠٠ IRR
٥٬٠٠٠ PLN٥٢٬٩٠٧٬٢٠٠ IRR
١٠٬٠٠٠ PLN١٠٥٬٨١٤٬٠٠٠ IRR

مخطط IRR إلى PLN

1 IRR = ٠ PLN

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل الزلوتي البولندي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٩٧٤٢٧٠٫٠٠٠٠٩٨٢٤٠
منخفض
٠٫٠٠٠٠٩٢٤٦٧٠٫٠٠٠٠٩٢٣٢٠
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٩٥٢٠٧٠٫٠٠٠٠٩٥٠٦٥
التقلب
٠٫٧٣٪؜٠٫٧٦٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
pln

PLN - الزلوتي البولندي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الزلوتي البولندي هو سعر الصرف للزوج PLN إلى USD. رمز العملة لـ Polish Zlotych هو PLN. رمز العملة هو zł.

More الزلوتي البولندي info

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eur

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