١ IRR إلى PHP

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠١٣٩١٩٤٤٩ البيزو الفلبيني

1 PHP = ٧١٨٫٤١٩ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى البيزو الفلبيني التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٧:٢٥ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى البيزو الفلبيني

irr
IRR
php
PHP
١ IRR٠٫٠٠١٣٩١٩٤ PHP
٥ IRR٠٫٠٠٦٩٥٩٧٢ PHP
١٠ IRR٠٫٠١٣٩١٩٤ PHP
٢٥ IRR٠٫٠٣٤٧٩٨٦ PHP
٥٠ IRR٠٫٠٦٩٥٩٧٢ PHP
١٠٠ IRR٠٫١٣٩١٩٤ PHP
٥٠٠ IRR٠٫٦٩٥٩٧٢ PHP
١٬٠٠٠ IRR١٫٣٩١٩٤ PHP
٥٬٠٠٠ IRR٦٫٩٥٩٧٢ PHP
١٠٬٠٠٠ IRR١٣٫٩١٩٤ PHP

حوِّل البيزو الفلبيني إلى الريال الإيراني

php
PHP
irr
IRR
١ PHP٧١٨٫٤١٩ IRR
٥ PHP٣٬٥٩٢٫١ IRR
١٠ PHP٧٬١٨٤٫١٩ IRR
٢٥ PHP١٧٬٩٦٠٫٥ IRR
٥٠ PHP٣٥٬٩٢١ IRR
١٠٠ PHP٧١٬٨٤١٫٩ IRR
٥٠٠ PHP٣٥٩٬٢١٠ IRR
١٬٠٠٠ PHP٧١٨٬٤١٩ IRR
٥٬٠٠٠ PHP٣٬٥٩٢٬١٠٠ IRR
١٠٬٠٠٠ PHP٧٬١٨٤٬١٩٠ IRR

مخطط IRR إلى PHP

1 IRR = ٠ PHP

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل البيزو الفلبيني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠١٤٠١٤٠٫٠٠١٤٠١٤
منخفض
٠٫٠٠١٣٧٧٨٠٫٠٠١٣٢٨٩
المتوسط
٠٫٠٠١٣٩١١٠٫٠٠١٣٧٦٧
التقلب
٠٫٣٨٪؜٠٫٥٧٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
php

PHP - البيزو الفلبيني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البيزو الفلبيني هو سعر الصرف للزوج PHP إلى USD. رمز العملة لـ Philippine Pesos هو PHP. رمز العملة هو ₱.

More البيزو الفلبيني info

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eur

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