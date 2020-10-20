١ IRR إلى OMR

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٠٠٠٩٠٩٧١٥٤٢ الريال العماني

1 OMR = ١٠٩٬٩٢٤ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى الريال العماني التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٦:١٩ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى الريال العماني

irr
IRR
omr
OMR
١ IRR٠٫٠٠٠٠٠٩٠٩٧١٥ OMR
٥ IRR٠٫٠٠٠٠٤٥٤٨٥٨ OMR
١٠ IRR٠٫٠٠٠٠٩٠٩٧١٥ OMR
٢٥ IRR٠٫٠٠٠٢٢٧٤٢٩ OMR
٥٠ IRR٠٫٠٠٠٤٥٤٨٥٨ OMR
١٠٠ IRR٠٫٠٠٠٩٠٩٧١٥ OMR
٥٠٠ IRR٠٫٠٠٤٥٤٨٥٨ OMR
١٬٠٠٠ IRR٠٫٠٠٩٠٩٧١٥ OMR
٥٬٠٠٠ IRR٠٫٠٤٥٤٨٥٨ OMR
١٠٬٠٠٠ IRR٠٫٠٩٠٩٧١٥ OMR

حوِّل الريال العماني إلى الريال الإيراني

omr
OMR
irr
IRR
١ OMR١٠٩٬٩٢٤ IRR
٥ OMR٥٤٩٬٦٢٢ IRR
١٠ OMR١٬٠٩٩٬٢٤٠ IRR
٢٥ OMR٢٬٧٤٨٬١١٠ IRR
٥٠ OMR٥٬٤٩٦٬٢٢٠ IRR
١٠٠ OMR١٠٬٩٩٢٬٤٠٠ IRR
٥٠٠ OMR٥٤٬٩٦٢٬٢٠٠ IRR
١٬٠٠٠ OMR١٠٩٬٩٢٤٬٠٠٠ IRR
٥٬٠٠٠ OMR٥٤٩٬٦٢٢٬٠٠٠ IRR
١٠٬٠٠٠ OMR١٬٠٩٩٬٢٤٠٬٠٠٠ IRR

مخطط IRR إلى OMR

1 IRR = ٠ OMR

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل الريال العماني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٠٩١٦٨٥٠٫٠٠٠٠٠٩٢٢٥٣
منخفض
٠٫٠٠٠٠٠٩٠٤٥٥٠٫٠٠٠٠٠٩٠٤٥٥
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٠٩١٢١٦٠٫٠٠٠٠٠٩١٥٥٣
التقلب
٠٫٣٦٪؜٠٫٤٧٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
omr

OMR - الريال العماني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال العماني هو سعر الصرف للزوج OMR إلى USD. رمز العملة لـ Omani Rials هو OMR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال العماني info

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IRR إلى USD

eur

IRR إلى EUR

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