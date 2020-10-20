١ IRR إلى NGN

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٣٥٩٩٧٢٨٤ النيرة النيجيرية

1 NGN = ٢٧٫٧٧٩٩ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى النيرة النيجيرية التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٩:٤٢ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى النيرة النيجيرية

irr
IRR
ngn
NGN
١ IRR٠٫٠٣٥٩٩٧٣ NGN
٥ IRR٠٫١٧٩٩٨٦ NGN
١٠ IRR٠٫٣٥٩٩٧٣ NGN
٢٥ IRR٠٫٨٩٩٩٣٢ NGN
٥٠ IRR١٫٧٩٩٨٦ NGN
١٠٠ IRR٣٫٥٩٩٧٣ NGN
٥٠٠ IRR١٧٫٩٩٨٦ NGN
١٬٠٠٠ IRR٣٥٫٩٩٧٣ NGN
٥٬٠٠٠ IRR١٧٩٫٩٨٦ NGN
١٠٬٠٠٠ IRR٣٥٩٫٩٧٣ NGN

حوِّل النيرة النيجيرية إلى الريال الإيراني

ngn
NGN
irr
IRR
١ NGN٢٧٫٧٧٩٩ IRR
٥ NGN١٣٨٫٨٩٩ IRR
١٠ NGN٢٧٧٫٧٩٩ IRR
٢٥ NGN٦٩٤٫٤٩٧ IRR
٥٠ NGN١٬٣٨٨٫٩٩ IRR
١٠٠ NGN٢٬٧٧٧٫٩٩ IRR
٥٠٠ NGN١٣٬٨٨٩٫٩ IRR
١٬٠٠٠ NGN٢٧٬٧٧٩٫٩ IRR
٥٬٠٠٠ NGN١٣٨٬٨٩٩ IRR
١٠٬٠٠٠ NGN٢٧٧٬٧٩٩ IRR

مخطط IRR إلى NGN

1 IRR = ٠ NGN

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل النيرة النيجيرية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٣٦٤٢٤٠٫٠٣٦٦٧٩
منخفض
٠٫٠٣٤٨٩٨٠٫٠٢٥٦٤١
المتوسط
٠٫٠٣٥٥٨٥٠٫٠٣٣١٣٦
التقلب
٠٫٩٠٪؜٢٫٩٣٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
ngn

NGN - النيرة النيجيرية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة النيرة النيجيرية هو سعر الصرف للزوج NGN إلى USD. رمز العملة لـ Nigerian Nairas هو NGN. رمز العملة هو ₦.

More النيرة النيجيرية info

أزواج العملات الريال الإيراني (IRR) الشهيرة

usd

IRR إلى USD

eur

IRR إلى EUR

gbp

IRR إلى GBP

jpy

IRR إلى JPY

cad

IRR إلى CAD

aud

IRR إلى AUD

chf

IRR إلى CHF

cny

IRR إلى CNY

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