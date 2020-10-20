١ IRR إلى MYR

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٠١١١٩٧١٣٩ الرينجت الماليزي

1 MYR = ٨٬٩٣٠٫٨٥ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى الرينجت الماليزي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٧:٢٥ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى الرينجت الماليزي

irr
IRR
myr
MYR
١ IRR٠٫٠٠٠١١١٩٧١ MYR
٥ IRR٠٫٠٠٠٥٥٩٨٥٧ MYR
١٠ IRR٠٫٠٠١١١٩٧١ MYR
٢٥ IRR٠٫٠٠٢٧٩٩٢٨ MYR
٥٠ IRR٠٫٠٠٥٥٩٨٥٧ MYR
١٠٠ IRR٠٫٠١١١٩٧١ MYR
٥٠٠ IRR٠٫٠٥٥٩٨٥٧ MYR
١٬٠٠٠ IRR٠٫١١١٩٧١ MYR
٥٬٠٠٠ IRR٠٫٥٥٩٨٥٧ MYR
١٠٬٠٠٠ IRR١٫١١٩٧١ MYR

حوِّل الرينجت الماليزي إلى الريال الإيراني

myr
MYR
irr
IRR
١ MYR٨٬٩٣٠٫٨٥ IRR
٥ MYR٤٤٬٦٥٤٫٣ IRR
١٠ MYR٨٩٬٣٠٨٫٥ IRR
٢٥ MYR٢٢٣٬٢٧١ IRR
٥٠ MYR٤٤٦٬٥٤٣ IRR
١٠٠ MYR٨٩٣٬٠٨٥ IRR
٥٠٠ MYR٤٬٤٦٥٬٤٣٠ IRR
١٬٠٠٠ MYR٨٬٩٣٠٬٨٥٠ IRR
٥٬٠٠٠ MYR٤٤٬٦٥٤٬٣٠٠ IRR
١٠٬٠٠٠ MYR٨٩٬٣٠٨٬٥٠٠ IRR

مخطط IRR إلى MYR

1 IRR = ٠ MYR

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل الرينجت الماليزي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠١١٢٣٤٠٫٠٠٠١١٤٧٢
منخفض
٠٫٠٠٠١١٠٧٠٠٫٠٠٠١١٠٥١
المتوسط
٠٫٠٠٠١١١٦٢٠٫٠٠٠١١٢٤٩
التقلب
٠٫٣٧٪؜٠٫٥١٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
myr

MYR - الرينجت الماليزي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الرينجت الماليزي هو سعر الصرف للزوج MYR إلى USD. رمز العملة لـ الرينجات الماليزية هو MYR. رمز العملة هو RM.

More الرينجت الماليزي info

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usd

IRR إلى USD

eur

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