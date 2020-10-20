١ IRR إلى KYD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٠٠١٩٤٢٢٨١٦ الدولار الكايماني

1 KYD = ٥١٬٤٨٥٫٨ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى الدولار الكايماني التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٢٠:٥٢ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى الدولار الكايماني

irr
IRR
kyd
KYD
١ IRR٠٫٠٠٠٠١٩٤٢٢٨ KYD
٥ IRR٠٫٠٠٠٠٩٧١١٤١ KYD
١٠ IRR٠٫٠٠٠١٩٤٢٢٨ KYD
٢٥ IRR٠٫٠٠٠٤٨٥٥٧ KYD
٥٠ IRR٠٫٠٠٠٩٧١١٤١ KYD
١٠٠ IRR٠٫٠٠١٩٤٢٢٨ KYD
٥٠٠ IRR٠٫٠٠٩٧١١٤١ KYD
١٬٠٠٠ IRR٠٫٠١٩٤٢٢٨ KYD
٥٬٠٠٠ IRR٠٫٠٩٧١١٤١ KYD
١٠٬٠٠٠ IRR٠٫١٩٤٢٢٨ KYD

حوِّل الدولار الكايماني إلى الريال الإيراني

kyd
KYD
irr
IRR
١ KYD٥١٬٤٨٥٫٨ IRR
٥ KYD٢٥٧٬٤٢٩ IRR
١٠ KYD٥١٤٬٨٥٨ IRR
٢٥ KYD١٬٢٨٧٬١٥٠ IRR
٥٠ KYD٢٬٥٧٤٬٢٩٠ IRR
١٠٠ KYD٥٬١٤٨٬٥٨٠ IRR
٥٠٠ KYD٢٥٬٧٤٢٬٩٠٠ IRR
١٬٠٠٠ KYD٥١٬٤٨٥٬٨٠٠ IRR
٥٬٠٠٠ KYD٢٥٧٬٤٢٩٬٠٠٠ IRR
١٠٬٠٠٠ KYD٥١٤٬٨٥٨٬٠٠٠ IRR

مخطط IRR إلى KYD

1 IRR = ٠ KYD

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل الدولار الكايماني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠١٩٥٢٣٠٫٠٠٠٠١٩٦٦٢
منخفض
٠٫٠٠٠٠١٩٣٢٩٠٫٠٠٠٠١٩٣٢٩
المتوسط
٠٫٠٠٠٠١٩٤٥٦٠٫٠٠٠٠١٩٥٢٦
التقلب
٠٫٢٦٪؜٠٫٤٤٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
kyd

KYD - الدولار الكايماني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الكايماني هو سعر الصرف للزوج KYD إلى USD. رمز العملة لـ Caymanian Dollars هو KYD. رمز العملة هو $.

More الدولار الكايماني info

أزواج العملات الريال الإيراني (IRR) الشهيرة

usd

IRR إلى USD

eur

IRR إلى EUR

gbp

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jpy

IRR إلى JPY

cad

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IRR إلى CHF

cny

IRR إلى CNY

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