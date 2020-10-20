١ IRR إلى ILS

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٠٠٨٨٩٩٢٣٠٢ الشيكل الإسرائيلي

1 ILS = ١١٬٢٣٦٫٩ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى الشيكل الإسرائيلي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٧:٢٣ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى الشيكل الإسرائيلي

irr
IRR
ils
ILS
١ IRR٠٫٠٠٠٠٨٨٩٩٢٣ ILS
٥ IRR٠٫٠٠٠٤٤٤٩٦٢ ILS
١٠ IRR٠٫٠٠٠٨٨٩٩٢٣ ILS
٢٥ IRR٠٫٠٠٢٢٢٤٨١ ILS
٥٠ IRR٠٫٠٠٤٤٤٩٦٢ ILS
١٠٠ IRR٠٫٠٠٨٨٩٩٢٣ ILS
٥٠٠ IRR٠٫٠٤٤٤٩٦٢ ILS
١٬٠٠٠ IRR٠٫٠٨٨٩٩٢٣ ILS
٥٬٠٠٠ IRR٠٫٤٤٤٩٦٢ ILS
١٠٬٠٠٠ IRR٠٫٨٨٩٩٢٣ ILS

حوِّل الشيكل الإسرائيلي إلى الريال الإيراني

ils
ILS
irr
IRR
١ ILS١١٬٢٣٦٫٩ IRR
٥ ILS٥٦٬١٨٤٫٦ IRR
١٠ ILS١١٢٬٣٦٩ IRR
٢٥ ILS٢٨٠٬٩٢٣ IRR
٥٠ ILS٥٦١٬٨٤٦ IRR
١٠٠ ILS١٬١٢٣٬٦٩٠ IRR
٥٠٠ ILS٥٬٦١٨٬٤٦٠ IRR
١٬٠٠٠ ILS١١٬٢٣٦٬٩٠٠ IRR
٥٬٠٠٠ ILS٥٦٬١٨٤٬٦٠٠ IRR
١٠٬٠٠٠ ILS١١٢٬٣٦٩٬٠٠٠ IRR

مخطط IRR إلى ILS

1 IRR = ٠ ILS

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل الشيكل الإسرائيلي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٨٩٧٥٧٠٫٠٠٠٠٩٠٩٤٦
منخفض
٠٫٠٠٠٠٨٦٤٤٣٠٫٠٠٠٠٨٦٤٤٣
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٨٨٤٩٥٠٫٠٠٠٠٨٨٧٤٨
التقلب
٠٫٦١٪؜٠٫٧٤٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
ils

ILS - الشيكل الإسرائيلي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الشيكل الإسرائيلي هو سعر الصرف للزوج ILS إلى USD. رمز العملة لـ Israeli New Shekels هو ILS. رمز العملة هو ₪.

More الشيكل الإسرائيلي info

أزواج العملات الريال الإيراني (IRR) الشهيرة

usd

IRR إلى USD

eur

IRR إلى EUR

gbp

IRR إلى GBP

jpy

IRR إلى JPY

cad

IRR إلى CAD

aud

IRR إلى AUD

chf

IRR إلى CHF

cny

IRR إلى CNY

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