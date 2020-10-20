١ IRR إلى IDR

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٣٨٦٢١٣٨٤ الروبية الأندونيسية

1 IDR = ٢٫٥٨٩٢٤ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى الروبية الأندونيسية التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٧:٢٣ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى الروبية الأندونيسية

irr
IRR
idr
IDR
١ IRR٠٫٣٨٦٢١٤ IDR
٥ IRR١٫٩٣١٠٧ IDR
١٠ IRR٣٫٨٦٢١٤ IDR
٢٥ IRR٩٫٦٥٥٣٥ IDR
٥٠ IRR١٩٫٣١٠٧ IDR
١٠٠ IRR٣٨٫٦٢١٤ IDR
٥٠٠ IRR١٩٣٫١٠٧ IDR
١٬٠٠٠ IRR٣٨٦٫٢١٤ IDR
٥٬٠٠٠ IRR١٬٩٣١٫٠٧ IDR
١٠٬٠٠٠ IRR٣٬٨٦٢٫١٤ IDR

حوِّل الروبية الأندونيسية إلى الريال الإيراني

idr
IDR
irr
IRR
١ IDR٢٫٥٨٩٢٤ IRR
٥ IDR١٢٫٩٤٦٢ IRR
١٠ IDR٢٥٫٨٩٢٤ IRR
٢٥ IDR٦٤٫٧٣١ IRR
٥٠ IDR١٢٩٫٤٦٢ IRR
١٠٠ IDR٢٥٨٫٩٢٤ IRR
٥٠٠ IDR١٬٢٩٤٫٦٢ IRR
١٬٠٠٠ IDR٢٬٥٨٩٫٢٤ IRR
٥٬٠٠٠ IDR١٢٬٩٤٦٫٢ IRR
١٠٬٠٠٠ IDR٢٥٬٨٩٢٫٤ IRR

مخطط IRR إلى IDR

1 IRR = ٠ IDR

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل الروبية الأندونيسية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٣٩١٨٢٠٫٣٩١٨٢
منخفض
٠٫٣٨٢٢٠٠٫٣٧٤٣١
المتوسط
٠٫٣٨٧٦٦٠٫٣٨٤٨٢
التقلب
٠٫٤٩٪؜٠٫٧١٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
idr

IDR - الروبية الأندونيسية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الروبية الأندونيسية هو سعر الصرف للزوج IDR إلى USD. رمز العملة لـ Indonesian Rupiahs هو IDR. رمز العملة هو Rp.

More الروبية الأندونيسية info

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