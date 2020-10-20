١ IRR إلى IDR

١ الريال الإيراني =
٠٫٣٨٦٢١٣٨٤ الروبية الأندونيسية
1 IDR = ٢٫٥٨٩٢٤ IRR
محوّل العملات مِن XE
١ الريال الإيراني =
٠٫٣٨٦٢١٣٨٤ الروبية الأندونيسية
1 IDR = ٢٫٥٨٩٢٤ IRR
IRR
IDR
|١ IRR
|٠٫٣٨٦٢١٤ IDR
|٥ IRR
|١٫٩٣١٠٧ IDR
|١٠ IRR
|٣٫٨٦٢١٤ IDR
|٢٥ IRR
|٩٫٦٥٥٣٥ IDR
|٥٠ IRR
|١٩٫٣١٠٧ IDR
|١٠٠ IRR
|٣٨٫٦٢١٤ IDR
|٥٠٠ IRR
|١٩٣٫١٠٧ IDR
|١٬٠٠٠ IRR
|٣٨٦٫٢١٤ IDR
|٥٬٠٠٠ IRR
|١٬٩٣١٫٠٧ IDR
|١٠٬٠٠٠ IRR
|٣٬٨٦٢٫١٤ IDR
1 IRR = ٠ IDR
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٠٫٣٩١٨٢
|٠٫٣٩١٨٢
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫٣٨٢٢٠
|٠٫٣٧٤٣١
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫٣٨٧٦٦
|٠٫٣٨٤٨٢
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٤٩٪
|٠٫٧١٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.More الريال الإيراني info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الروبية الأندونيسية هو سعر الصرف للزوج IDR إلى USD. رمز العملة لـ Indonesian Rupiahs هو IDR. رمز العملة هو Rp.More الروبية الأندونيسية info
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