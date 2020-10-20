١ IRR إلى HUF

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٨٦٤٧٢٢٩٣ الفورنت المجري

1 HUF = ١١٥٫٦٤٤ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى الفورنت المجري التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٧:٢٣ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى الفورنت المجري

irr
IRR
huf
HUF
١ IRR٠٫٠٠٨٦٤٧٢٣ HUF
٥ IRR٠٫٠٤٣٢٣٦١ HUF
١٠ IRR٠٫٠٨٦٤٧٢٣ HUF
٢٥ IRR٠٫٢١٦١٨١ HUF
٥٠ IRR٠٫٤٣٢٣٦١ HUF
١٠٠ IRR٠٫٨٦٤٧٢٣ HUF
٥٠٠ IRR٤٫٣٢٣٦١ HUF
١٬٠٠٠ IRR٨٫٦٤٧٢٣ HUF
٥٬٠٠٠ IRR٤٣٫٢٣٦١ HUF
١٠٬٠٠٠ IRR٨٦٫٤٧٢٣ HUF

حوِّل الفورنت المجري إلى الريال الإيراني

huf
HUF
irr
IRR
١ HUF١١٥٫٦٤٤ IRR
٥ HUF٥٧٨٫٢٢ IRR
١٠ HUF١٬١٥٦٫٤٤ IRR
٢٥ HUF٢٬٨٩١٫١ IRR
٥٠ HUF٥٬٧٨٢٫٢ IRR
١٠٠ HUF١١٬٥٦٤٫٤ IRR
٥٠٠ HUF٥٧٬٨٢٢ IRR
١٬٠٠٠ HUF١١٥٬٦٤٤ IRR
٥٬٠٠٠ HUF٥٧٨٬٢٢٠ IRR
١٠٬٠٠٠ HUF١٬١٥٦٬٤٤٠ IRR

مخطط IRR إلى HUF

1 IRR = ٠ HUF

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل الفورنت المجري

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٨٨٦٠١٠٫٠٠٨٨٩٠٧
منخفض
٠٫٠٠٨٤٤٥٨٠٫٠٠٨٣٥٤٢
المتوسط
٠٫٠٠٨٦٩١٨٠٫٠٠٨٦٤٨٢
التقلب
٠٫٦٣٪؜٠٫٧٢٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
huf

HUF - الفورنت المجري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفورنت المجري هو سعر الصرف للزوج HUF إلى USD. رمز العملة لـ Hungarian Forints هو HUF. رمز العملة هو Ft.

More الفورنت المجري info

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