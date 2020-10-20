١ IRR إلى ETB

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠١٣٦٢٦٥٦٦ البير الأثيوبي

1 ETB = ٧٣٣٫٨٦١ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى البير الأثيوبي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٢٠:٥٠ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى البير الأثيوبي

irr
IRR
etb
ETB
١ IRR٠٫٠٠١٣٦٢٦٦ ETB
٥ IRR٠٫٠٠٦٨١٣٢٨ ETB
١٠ IRR٠٫٠١٣٦٢٦٦ ETB
٢٥ IRR٠٫٠٣٤٠٦٦٤ ETB
٥٠ IRR٠٫٠٦٨١٣٢٨ ETB
١٠٠ IRR٠٫١٣٦٢٦٦ ETB
٥٠٠ IRR٠٫٦٨١٣٢٨ ETB
١٬٠٠٠ IRR١٫٣٦٢٦٦ ETB
٥٬٠٠٠ IRR٦٫٨١٣٢٨ ETB
١٠٬٠٠٠ IRR١٣٫٦٢٦٦ ETB

حوِّل البير الأثيوبي إلى الريال الإيراني

etb
ETB
irr
IRR
١ ETB٧٣٣٫٨٦١ IRR
٥ ETB٣٬٦٦٩٫٣ IRR
١٠ ETB٧٬٣٣٨٫٦١ IRR
٢٥ ETB١٨٬٣٤٦٫٥ IRR
٥٠ ETB٣٦٬٦٩٣ IRR
١٠٠ ETB٧٣٬٣٨٦٫١ IRR
٥٠٠ ETB٣٦٦٬٩٣٠ IRR
١٬٠٠٠ ETB٧٣٣٬٨٦١ IRR
٥٬٠٠٠ ETB٣٬٦٦٩٬٣٠٠ IRR
١٠٬٠٠٠ ETB٧٬٣٣٨٬٦١٠ IRR

مخطط IRR إلى ETB

1 IRR = ٠ ETB

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل البير الأثيوبي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠١٣٧٤٦٠٫٠٠١٣٧٦٥
منخفض
٠٫٠٠١٣٥١٠٠٫٠٠١٣٣٨٢
المتوسط
٠٫٠٠١٣٦٣١٠٫٠٠١٣٦٢١
التقلب
٠٫٤٠٪؜٠٫٥٤٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
etb

ETB - البير الأثيوبي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البير الأثيوبي هو سعر الصرف للزوج ETB إلى USD. رمز العملة لـ Ethiopian Birrs هو ETB. رمز العملة هو Br.

More البير الأثيوبي info

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eur

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