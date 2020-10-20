١ IRR إلى ERN

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٠٣٥٤٦٧٢٦٦ الناكفا الإريترية

1 ERN = ٢٬٨١٩٫٥٠ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى الناكفا الإريترية التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٢٠:٥٠ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى الناكفا الإريترية

irr
IRR
ern
ERN
١ IRR٠٫٠٠٠٣٥٤٦٧٣ ERN
٥ IRR٠٫٠٠١٧٧٣٣٦ ERN
١٠ IRR٠٫٠٠٣٥٤٦٧٣ ERN
٢٥ IRR٠٫٠٠٨٨٦٦٨٢ ERN
٥٠ IRR٠٫٠١٧٧٣٣٦ ERN
١٠٠ IRR٠٫٠٣٥٤٦٧٣ ERN
٥٠٠ IRR٠٫١٧٧٣٣٦ ERN
١٬٠٠٠ IRR٠٫٣٥٤٦٧٣ ERN
٥٬٠٠٠ IRR١٫٧٧٣٣٦ ERN
١٠٬٠٠٠ IRR٣٫٥٤٦٧٣ ERN

حوِّل الناكفا الإريترية إلى الريال الإيراني

ern
ERN
irr
IRR
١ ERN٢٬٨١٩٫٥ IRR
٥ ERN١٤٬٠٩٧٫٥ IRR
١٠ ERN٢٨٬١٩٥ IRR
٢٥ ERN٧٠٬٤٨٧٫٥ IRR
٥٠ ERN١٤٠٬٩٧٥ IRR
١٠٠ ERN٢٨١٬٩٥٠ IRR
٥٠٠ ERN١٬٤٠٩٬٧٥٠ IRR
١٬٠٠٠ ERN٢٬٨١٩٬٥٠٠ IRR
٥٬٠٠٠ ERN١٤٬٠٩٧٬٥٠٠ IRR
١٠٬٠٠٠ ERN٢٨٬١٩٥٬٠٠٠ IRR

مخطط IRR إلى ERN

1 IRR = ٠ ERN

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل الناكفا الإريترية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٣٥٧١٢٠٫٠٠٠٣٥٩٤٤
منخفض
٠٫٠٠٠٣٥٢٨٢٠٫٠٠٠٣٥٢٨٢
المتوسط
٠٫٠٠٠٣٥٥٤٢٠٫٠٠٠٣٥٦٧٥
التقلب
٠٫٣٤٪؜٠٫٤٧٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
ern

ERN - الناكفا الإريترية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الناكفا الإريترية هو سعر الصرف للزوج ERN إلى USD. رمز العملة لـ Eritrean Nakfas هو ERN. رمز العملة هو Nfk.

More الناكفا الإريترية info

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