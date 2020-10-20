١ IRR إلى DZD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٣١٨٠٢٩١٠ الدينار الجزائري

1 DZD = ٣١٤٫٤٣٧ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى الدينار الجزائري التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٩:٤٠ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى الدينار الجزائري

irr
IRR
dzd
DZD
١ IRR٠٫٠٠٣١٨٠٢٩ DZD
٥ IRR٠٫٠١٥٩٠١٥ DZD
١٠ IRR٠٫٠٣١٨٠٢٩ DZD
٢٥ IRR٠٫٠٧٩٥٠٧٣ DZD
٥٠ IRR٠٫١٥٩٠١٥ DZD
١٠٠ IRR٠٫٣١٨٠٢٩ DZD
٥٠٠ IRR١٫٥٩٠١٥ DZD
١٬٠٠٠ IRR٣٫١٨٠٢٩ DZD
٥٬٠٠٠ IRR١٥٫٩٠١٥ DZD
١٠٬٠٠٠ IRR٣١٫٨٠٢٩ DZD

حوِّل الدينار الجزائري إلى الريال الإيراني

dzd
DZD
irr
IRR
١ DZD٣١٤٫٤٣٧ IRR
٥ DZD١٬٥٧٢٫١٨ IRR
١٠ DZD٣٬١٤٤٫٣٧ IRR
٢٥ DZD٧٬٨٦٠٫٩٢ IRR
٥٠ DZD١٥٬٧٢١٫٨ IRR
١٠٠ DZD٣١٬٤٤٣٫٧ IRR
٥٠٠ DZD١٥٧٬٢١٨ IRR
١٬٠٠٠ DZD٣١٤٬٤٣٧ IRR
٥٬٠٠٠ DZD١٬٥٧٢٬١٨٠ IRR
١٠٬٠٠٠ DZD٣٬١٤٤٬٣٧٠ IRR

مخطط IRR إلى DZD

1 IRR = ٠ DZD

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل الدينار الجزائري

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٣٢٢٤٢٠٫٠٠٣٢٢٧٨
منخفض
٠٫٠٠٣١٦٦٢٠٫٠٠٣١٦٦٢
المتوسط
٠٫٠٠٣١٩٣٢٠٫٠٠٣٢٠٣٩
التقلب
٠٫٥١٪؜٠٫٦١٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
dzd

DZD - الدينار الجزائري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدينار الجزائري هو سعر الصرف للزوج DZD إلى USD. رمز العملة لـ Algerian Dinars هو DZD. رمز العملة هو دج.

More الدينار الجزائري info

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usd

IRR إلى USD

eur

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gbp

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jpy

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