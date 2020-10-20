١ IRR إلى DJF

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٤٢٠٧٨٥٥٤ الفرنك الجيبوتي

1 DJF = ٢٣٧٫٦٥١ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى الفرنك الجيبوتي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٢٠:٥٠ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى الفرنك الجيبوتي

irr
IRR
djf
DJF
١ IRR٠٫٠٠٤٢٠٧٨٦ DJF
٥ IRR٠٫٠٢١٠٣٩٣ DJF
١٠ IRR٠٫٠٤٢٠٧٨٦ DJF
٢٥ IRR٠٫١٠٥١٩٦ DJF
٥٠ IRR٠٫٢١٠٣٩٣ DJF
١٠٠ IRR٠٫٤٢٠٧٨٦ DJF
٥٠٠ IRR٢٫١٠٣٩٣ DJF
١٬٠٠٠ IRR٤٫٢٠٧٨٦ DJF
٥٬٠٠٠ IRR٢١٫٠٣٩٣ DJF
١٠٬٠٠٠ IRR٤٢٫٠٧٨٦ DJF

حوِّل الفرنك الجيبوتي إلى الريال الإيراني

djf
DJF
irr
IRR
١ DJF٢٣٧٫٦٥١ IRR
٥ DJF١٬١٨٨٫٢٥ IRR
١٠ DJF٢٬٣٧٦٫٥١ IRR
٢٥ DJF٥٬٩٤١٫٢٧ IRR
٥٠ DJF١١٬٨٨٢٫٥ IRR
١٠٠ DJF٢٣٬٧٦٥٫١ IRR
٥٠٠ DJF١١٨٬٨٢٥ IRR
١٬٠٠٠ DJF٢٣٧٬٦٥١ IRR
٥٬٠٠٠ DJF١٬١٨٨٬٢٥٠ IRR
١٠٬٠٠٠ DJF٢٬٣٧٦٬٥١٠ IRR

مخطط IRR إلى DJF

1 IRR = ٠ DJF

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل الفرنك الجيبوتي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٤٢٤٧٠٠٫٠٠٤٢٦٨٤
منخفض
٠٫٠٠٤١٨٩٦٠٫٠٠٤١٨٩٢
المتوسط
٠٫٠٠٤٢١٨٥٠٫٠٠٤٢٣٣٩
التقلب
٠٫٤٤٪؜٠٫٤٨٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
djf

DJF - الفرنك الجيبوتي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الجيبوتي هو سعر الصرف للزوج DJF إلى USD. رمز العملة لـ Djiboutian Francs هو DJF. رمز العملة هو Fdj.

More الفرنك الجيبوتي info

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