١ IRR إلى CVE

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٢٤١٣٩٣٢٧ إسكيدو الرأس الأخضر

1 CVE = ٤١٤٫٢٦٢ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى إسكيدو الرأس الأخضر التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٢٠:٤٩ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى إسكيدو الرأس الأخضر

irr
IRR
cve
CVE
١ IRR٠٫٠٠٢٤١٣٩٣ CVE
٥ IRR٠٫٠١٢٠٦٩٧ CVE
١٠ IRR٠٫٠٢٤١٣٩٣ CVE
٢٥ IRR٠٫٠٦٠٣٤٨٣ CVE
٥٠ IRR٠٫١٢٠٦٩٧ CVE
١٠٠ IRR٠٫٢٤١٣٩٣ CVE
٥٠٠ IRR١٫٢٠٦٩٧ CVE
١٬٠٠٠ IRR٢٫٤١٣٩٣ CVE
٥٬٠٠٠ IRR١٢٫٠٦٩٧ CVE
١٠٬٠٠٠ IRR٢٤٫١٣٩٣ CVE

حوِّل إسكيدو الرأس الأخضر إلى الريال الإيراني

cve
CVE
irr
IRR
١ CVE٤١٤٫٢٦٢ IRR
٥ CVE٢٬٠٧١٫٣١ IRR
١٠ CVE٤٬١٤٢٫٦٢ IRR
٢٥ CVE١٠٬٣٥٦٫٥ IRR
٥٠ CVE٢٠٬٧١٣٫١ IRR
١٠٠ CVE٤١٬٤٢٦٫٢ IRR
٥٠٠ CVE٢٠٧٬١٣١ IRR
١٬٠٠٠ CVE٤١٤٬٢٦٢ IRR
٥٬٠٠٠ CVE٢٬٠٧١٬٣١٠ IRR
١٠٬٠٠٠ CVE٤٬١٤٢٬٦٢٠ IRR

مخطط IRR إلى CVE

1 IRR = ٠ CVE

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل إسكيدو الرأس الأخضر

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٢٤٥٤٥٠٫٠٠٢٤٨٠٤
منخفض
٠٫٠٠٢٣٨٦١٠٫٠٠٢٣٨٦١
المتوسط
٠٫٠٠٢٤٢٨٩٠٫٠٠٢٤٣٦١
التقلب
٠٫٤٢٪؜٠٫٦٠٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
cve

CVE - إسكيدو الرأس الأخضر

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة إسكيدو الرأس الأخضر هو سعر الصرف للزوج CVE إلى USD. رمز العملة لـ Cape Verdean Escudos هو CVE. رمز العملة هو $.

More إسكيدو الرأس الأخضر info

أزواج العملات الريال الإيراني (IRR) الشهيرة

usd

IRR إلى USD

eur

IRR إلى EUR

gbp

IRR إلى GBP

jpy

IRR إلى JPY

cad

IRR إلى CAD

aud

IRR إلى AUD

chf

IRR إلى CHF

cny

IRR إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings