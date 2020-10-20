١ IRR إلى CVE

١ الريال الإيراني =
٠٫٠٠٢٤١٣٩٣٢٧ إسكيدو الرأس الأخضر
1 CVE = ٤١٤٫٢٦٢ IRR
محوّل العملات مِن XE
١ الريال الإيراني =
٠٫٠٠٢٤١٣٩٣٢٧ إسكيدو الرأس الأخضر
1 CVE = ٤١٤٫٢٦٢ IRR
IRR
CVE
|١ IRR
|٠٫٠٠٢٤١٣٩٣ CVE
|٥ IRR
|٠٫٠١٢٠٦٩٧ CVE
|١٠ IRR
|٠٫٠٢٤١٣٩٣ CVE
|٢٥ IRR
|٠٫٠٦٠٣٤٨٣ CVE
|٥٠ IRR
|٠٫١٢٠٦٩٧ CVE
|١٠٠ IRR
|٠٫٢٤١٣٩٣ CVE
|٥٠٠ IRR
|١٫٢٠٦٩٧ CVE
|١٬٠٠٠ IRR
|٢٫٤١٣٩٣ CVE
|٥٬٠٠٠ IRR
|١٢٫٠٦٩٧ CVE
|١٠٬٠٠٠ IRR
|٢٤٫١٣٩٣ CVE
1 IRR = ٠ CVE
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٠٫٠٠٢٤٥٤٥
|٠٫٠٠٢٤٨٠٤
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫٠٠٢٣٨٦١
|٠٫٠٠٢٣٨٦١
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫٠٠٢٤٢٨٩
|٠٫٠٠٢٤٣٦١
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٤٢٪
|٠٫٦٠٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.More الريال الإيراني info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة إسكيدو الرأس الأخضر هو سعر الصرف للزوج CVE إلى USD. رمز العملة لـ Cape Verdean Escudos هو CVE. رمز العملة هو $.More إسكيدو الرأس الأخضر info
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