١ IRR إلى CUC

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٠٠٢٣٦١٦١٨٧ البيزو القابل للتحويل الكوبي

1 CUC = ٤٢٬٣٤٣٫٨ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى البيزو القابل للتحويل الكوبي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٢٠:٤٩ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى البيزو القابل للتحويل الكوبي

irr
IRR
cuc
CUC
١ IRR٠٫٠٠٠٠٢٣٦١٦٢ CUC
٥ IRR٠٫٠٠٠١١٨٠٨١ CUC
١٠ IRR٠٫٠٠٠٢٣٦١٦٢ CUC
٢٥ IRR٠٫٠٠٠٥٩٠٤٠٥ CUC
٥٠ IRR٠٫٠٠١١٨٠٨١ CUC
١٠٠ IRR٠٫٠٠٢٣٦١٦٢ CUC
٥٠٠ IRR٠٫٠١١٨٠٨١ CUC
١٬٠٠٠ IRR٠٫٠٢٣٦١٦٢ CUC
٥٬٠٠٠ IRR٠٫١١٨٠٨١ CUC
١٠٬٠٠٠ IRR٠٫٢٣٦١٦٢ CUC

حوِّل البيزو القابل للتحويل الكوبي إلى الريال الإيراني

cuc
CUC
irr
IRR
١ CUC٤٢٬٣٤٣٫٨ IRR
٥ CUC٢١١٬٧١٩ IRR
١٠ CUC٤٢٣٬٤٣٨ IRR
٢٥ CUC١٬٠٥٨٬٦٠٠ IRR
٥٠ CUC٢٬١١٧٬١٩٠ IRR
١٠٠ CUC٤٬٢٣٤٬٣٨٠ IRR
٥٠٠ CUC٢١٬١٧١٬٩٠٠ IRR
١٬٠٠٠ CUC٤٢٬٣٤٣٬٨٠٠ IRR
٥٬٠٠٠ CUC٢١١٬٧١٩٬٠٠٠ IRR
١٠٬٠٠٠ CUC٤٢٣٬٤٣٨٬٠٠٠ IRR

مخطط IRR إلى CUC

1 IRR = ٠ CUC

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل البيزو القابل للتحويل الكوبي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٢٣٨٠٨٠٫٠٠٠٠٢٣٩٦٣
منخفض
٠٫٠٠٠٠٢٣٥٢٢٠٫٠٠٠٠٢٣٥٢٢
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٢٣٦٩٥٠٫٠٠٠٠٢٣٧٨٣
التقلب
٠٫٣٤٪؜٠٫٤٧٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
cuc

CUC - البيزو القابل للتحويل الكوبي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البيزو القابل للتحويل الكوبي هو سعر الصرف للزوج CUC إلى USD. رمز العملة لـ Cuban Convertible Pesos هو CUC. رمز العملة هو $.

More البيزو القابل للتحويل الكوبي info

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