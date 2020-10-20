١ IRR إلى CRC

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠١٢٤٨٨٨٢٤ الكولون الكوستاريكي

1 CRC = ٨٠٫٠٧١٦ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى الكولون الكوستاريكي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٧:٢٢ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى الكولون الكوستاريكي

irr
IRR
crc
CRC
١ IRR٠٫٠١٢٤٨٨٨ CRC
٥ IRR٠٫٠٦٢٤٤٤١ CRC
١٠ IRR٠٫١٢٤٨٨٨ CRC
٢٥ IRR٠٫٣١٢٢٢١ CRC
٥٠ IRR٠٫٦٢٤٤٤١ CRC
١٠٠ IRR١٫٢٤٨٨٨ CRC
٥٠٠ IRR٦٫٢٤٤٤١ CRC
١٬٠٠٠ IRR١٢٫٤٨٨٨ CRC
٥٬٠٠٠ IRR٦٢٫٤٤٤١ CRC
١٠٬٠٠٠ IRR١٢٤٫٨٨٨ CRC

حوِّل الكولون الكوستاريكي إلى الريال الإيراني

crc
CRC
irr
IRR
١ CRC٨٠٫٠٧١٦ IRR
٥ CRC٤٠٠٫٣٥٨ IRR
١٠ CRC٨٠٠٫٧١٦ IRR
٢٥ CRC٢٬٠٠١٫٧٩ IRR
٥٠ CRC٤٬٠٠٣٫٥٨ IRR
١٠٠ CRC٨٬٠٠٧٫١٦ IRR
٥٠٠ CRC٤٠٬٠٣٥٫٨ IRR
١٬٠٠٠ CRC٨٠٬٠٧١٫٦ IRR
٥٬٠٠٠ CRC٤٠٠٬٣٥٨ IRR
١٠٬٠٠٠ CRC٨٠٠٬٧١٦ IRR

مخطط IRR إلى CRC

1 IRR = ٠ CRC

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل الكولون الكوستاريكي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠١٢٦١٨٠٫٠١٢٦١٨
منخفض
٠٫٠١٢٢٥٢٠٫٠١١٨٦٥
المتوسط
٠٫٠١٢٤٣٤٠٫٠١٢٢٢٠
التقلب
٠٫٩٤٪؜٠٫٨٤٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
crc

CRC - الكولون الكوستاريكي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكولون الكوستاريكي هو سعر الصرف للزوج CRC إلى USD. رمز العملة لـ Costa Rican Colones هو CRC. رمز العملة هو ₡.

More الكولون الكوستاريكي info

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