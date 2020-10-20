١ IRR إلى COP

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٩٧٢٢٩١٢٣ البيزو الكولومبي

1 COP = ١٠٫٢٨٥٠ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى البيزو الكولومبي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٧:٢٢ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى البيزو الكولومبي

irr
IRR
cop
COP
١ IRR٠٫٠٩٧٢٢٩١ COP
٥ IRR٠٫٤٨٦١٤٦ COP
١٠ IRR٠٫٩٧٢٢٩١ COP
٢٥ IRR٢٫٤٣٠٧٣ COP
٥٠ IRR٤٫٨٦١٤٦ COP
١٠٠ IRR٩٫٧٢٢٩١ COP
٥٠٠ IRR٤٨٫٦١٤٦ COP
١٬٠٠٠ IRR٩٧٫٢٢٩١ COP
٥٬٠٠٠ IRR٤٨٦٫١٤٦ COP
١٠٬٠٠٠ IRR٩٧٢٫٢٩١ COP

حوِّل البيزو الكولومبي إلى الريال الإيراني

cop
COP
irr
IRR
١ COP١٠٫٢٨٥ IRR
٥ COP٥١٫٤٢٤٩ IRR
١٠ COP١٠٢٫٨٥ IRR
٢٥ COP٢٥٧٫١٢٥ IRR
٥٠ COP٥١٤٫٢٤٩ IRR
١٠٠ COP١٬٠٢٨٫٥ IRR
٥٠٠ COP٥٬١٤٢٫٤٩ IRR
١٬٠٠٠ COP١٠٬٢٨٥ IRR
٥٬٠٠٠ COP٥١٬٤٢٤٫٩ IRR
١٠٬٠٠٠ COP١٠٢٬٨٥٠ IRR

مخطط IRR إلى COP

1 IRR = ٠ COP

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل البيزو الكولومبي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٩٨٨٥٣٠٫٠٩٨٨٥٣
منخفض
٠٫٠٩٠٩٨٠٠٫٠٨٨٦٦١
المتوسط
٠٫٠٩٦٤٠٩٠٫٠٩٣٥٩٢
التقلب
٠٫٨٢٪؜٠٫٨٢٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
cop

COP - البيزو الكولومبي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البيزو الكولومبي هو سعر الصرف للزوج COP إلى USD. رمز العملة لـ Colombian Pesos هو COP. رمز العملة هو $.

More البيزو الكولومبي info

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usd

IRR إلى USD

eur

IRR إلى EUR

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