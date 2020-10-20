١ IRR إلى CDF

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٦٧١٠٩٠٤٧ الفرنك الكنغولي

1 CDF = ١٤٫٩٠١١ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى الفرنك الكنغولي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٢٠:٤٩ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى الفرنك الكنغولي

irr
IRR
cdf
CDF
١ IRR٠٫٠٦٧١٠٩ CDF
٥ IRR٠٫٣٣٥٥٤٥ CDF
١٠ IRR٠٫٦٧١٠٩ CDF
٢٥ IRR١٫٦٧٧٧٣ CDF
٥٠ IRR٣٫٣٥٥٤٥ CDF
١٠٠ IRR٦٫٧١٠٩ CDF
٥٠٠ IRR٣٣٫٥٥٤٥ CDF
١٬٠٠٠ IRR٦٧٫١٠٩ CDF
٥٬٠٠٠ IRR٣٣٥٫٥٤٥ CDF
١٠٬٠٠٠ IRR٦٧١٫٠٩ CDF

حوِّل الفرنك الكنغولي إلى الريال الإيراني

cdf
CDF
irr
IRR
١ CDF١٤٫٩٠١١ IRR
٥ CDF٧٤٫٥٠٥٦ IRR
١٠ CDF١٤٩٫٠١١ IRR
٢٥ CDF٣٧٢٫٥٢٨ IRR
٥٠ CDF٧٤٥٫٠٥٦ IRR
١٠٠ CDF١٬٤٩٠٫١١ IRR
٥٠٠ CDF٧٬٤٥٠٫٥٦ IRR
١٬٠٠٠ CDF١٤٬٩٠١٫١ IRR
٥٬٠٠٠ CDF٧٤٬٥٠٥٫٦ IRR
١٠٬٠٠٠ CDF١٤٩٬٠١١ IRR

مخطط IRR إلى CDF

1 IRR = ٠ CDF

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل الفرنك الكنغولي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٦٧٧٧٨٠٫٠٦٧٧٧٨
منخفض
٠٫٠٦٥٧٧٩٠٫٠٦٥٦٢٤
المتوسط
٠٫٠٦٧٠٦٥٠٫٠٦٦٦٨٨
التقلب
٠٫٤٤٪؜٠٫٦٢٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
cdf

CDF - الفرنك الكنغولي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الكنغولي هو سعر الصرف للزوج CDF إلى USD. رمز العملة لـ Congolese Francs هو CDF. رمز العملة هو FC.

More الفرنك الكنغولي info

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eur

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