١ IRR إلى BZD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٠٠٤٧٨٠٨٣٣٦ الدولار البليزي

1 BZD = ٢٠٬٩١٦٫٩ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى الدولار البليزي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٢٠:٤٩ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى الدولار البليزي

irr
IRR
bzd
BZD
١ IRR٠٫٠٠٠٠٤٧٨٠٨٣ BZD
٥ IRR٠٫٠٠٠٢٣٩٠٤٢ BZD
١٠ IRR٠٫٠٠٠٤٧٨٠٨٣ BZD
٢٥ IRR٠٫٠٠١١٩٥٢١ BZD
٥٠ IRR٠٫٠٠٢٣٩٠٤٢ BZD
١٠٠ IRR٠٫٠٠٤٧٨٠٨٣ BZD
٥٠٠ IRR٠٫٠٢٣٩٠٤٢ BZD
١٬٠٠٠ IRR٠٫٠٤٧٨٠٨٣ BZD
٥٬٠٠٠ IRR٠٫٢٣٩٠٤٢ BZD
١٠٬٠٠٠ IRR٠٫٤٧٨٠٨٣ BZD

حوِّل الدولار البليزي إلى الريال الإيراني

bzd
BZD
irr
IRR
١ BZD٢٠٬٩١٦٫٩ IRR
٥ BZD١٠٤٬٥٨٤ IRR
١٠ BZD٢٠٩٬١٦٩ IRR
٢٥ BZD٥٢٢٬٩٢١ IRR
٥٠ BZD١٬٠٤٥٬٨٤٠ IRR
١٠٠ BZD٢٬٠٩١٬٦٩٠ IRR
٥٠٠ BZD١٠٬٤٥٨٬٤٠٠ IRR
١٬٠٠٠ BZD٢٠٬٩١٦٬٩٠٠ IRR
٥٬٠٠٠ BZD١٠٤٬٥٨٤٬٠٠٠ IRR
١٠٬٠٠٠ BZD٢٠٩٬١٦٩٬٠٠٠ IRR

مخطط IRR إلى BZD

1 IRR = ٠ BZD

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل الدولار البليزي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٤٨١٢٤٠٫٠٠٠٠٤٨٤٩٠
منخفض
٠٫٠٠٠٠٤٧٥٨٨٠٫٠٠٠٠٤٧٥٥٦
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٤٧٩١١٠٫٠٠٠٠٤٨٠٦٧
التقلب
٠٫٣٤٪؜٠٫٥٣٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
bzd

BZD - الدولار البليزي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار البليزي هو سعر الصرف للزوج BZD إلى USD. رمز العملة لـ Belizean Dollars هو BZD. رمز العملة هو BZ$.

More الدولار البليزي info

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usd

IRR إلى USD

eur

IRR إلى EUR

gbp

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jpy

IRR إلى JPY

cad

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IRR إلى CHF

cny

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