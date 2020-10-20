١ IRR إلى BWP

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٠٣٢٣٢٥٠١٣ البولا البوتسوانية

1 BWP = ٣٬٠٩٣٫٥٨ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى البولا البوتسوانية التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٩:٤٠ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى البولا البوتسوانية

irr
IRR
bwp
BWP
١ IRR٠٫٠٠٠٣٢٣٢٥ BWP
٥ IRR٠٫٠٠١٦١٦٢٥ BWP
١٠ IRR٠٫٠٠٣٢٣٢٥ BWP
٢٥ IRR٠٫٠٠٨٠٨١٢٥ BWP
٥٠ IRR٠٫٠١٦١٦٢٥ BWP
١٠٠ IRR٠٫٠٣٢٣٢٥ BWP
٥٠٠ IRR٠٫١٦١٦٢٥ BWP
١٬٠٠٠ IRR٠٫٣٢٣٢٥ BWP
٥٬٠٠٠ IRR١٫٦١٦٢٥ BWP
١٠٬٠٠٠ IRR٣٫٢٣٢٥ BWP

حوِّل البولا البوتسوانية إلى الريال الإيراني

bwp
BWP
irr
IRR
١ BWP٣٬٠٩٣٫٥٨ IRR
٥ BWP١٥٬٤٦٧٫٩ IRR
١٠ BWP٣٠٬٩٣٥٫٨ IRR
٢٥ BWP٧٧٬٣٣٩٫٥ IRR
٥٠ BWP١٥٤٬٦٧٩ IRR
١٠٠ BWP٣٠٩٬٣٥٨ IRR
٥٠٠ BWP١٬٥٤٦٬٧٩٠ IRR
١٬٠٠٠ BWP٣٬٠٩٣٬٥٨٠ IRR
٥٬٠٠٠ BWP١٥٬٤٦٧٬٩٠٠ IRR
١٠٬٠٠٠ BWP٣٠٬٩٣٥٬٨٠٠ IRR

مخطط IRR إلى BWP

1 IRR = ٠ BWP

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل البولا البوتسوانية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٣٢٦٤٦٠٫٠٠٠٣٣١٧٣
منخفض
٠٫٠٠٠٣١٧٣٥٠٫٠٠٠٣١٧٣٥
المتوسط
٠٫٠٠٠٣٢٢٤٢٠٫٠٠٠٣٢٤٦٣
التقلب
٠٫٦٣٪؜٠٫٦٤٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
bwp

BWP - البولا البوتسوانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البولا البوتسوانية هو سعر الصرف للزوج BWP إلى USD. رمز العملة لـ Botswana Pule هو BWP. رمز العملة هو P.

More البولا البوتسوانية info

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