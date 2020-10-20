١ IRR إلى BSD

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٠٠٢٣٦٥٢٠١٤ الدولار الباهامي

1 BSD = ٤٢٬٢٧٩٫٧ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى الدولار الباهامي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٩:٤٠ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى الدولار الباهامي

irr
IRR
bsd
BSD
١ IRR٠٫٠٠٠٠٢٣٦٥٢ BSD
٥ IRR٠٫٠٠٠١١٨٢٦ BSD
١٠ IRR٠٫٠٠٠٢٣٦٥٢ BSD
٢٥ IRR٠٫٠٠٠٥٩١٣ BSD
٥٠ IRR٠٫٠٠١١٨٢٦ BSD
١٠٠ IRR٠٫٠٠٢٣٦٥٢ BSD
٥٠٠ IRR٠٫٠١١٨٢٦ BSD
١٬٠٠٠ IRR٠٫٠٢٣٦٥٢ BSD
٥٬٠٠٠ IRR٠٫١١٨٢٦ BSD
١٠٬٠٠٠ IRR٠٫٢٣٦٥٢ BSD

حوِّل الدولار الباهامي إلى الريال الإيراني

bsd
BSD
irr
IRR
١ BSD٤٢٬٢٧٩٫٧ IRR
٥ BSD٢١١٬٣٩٨ IRR
١٠ BSD٤٢٢٬٧٩٧ IRR
٢٥ BSD١٬٠٥٦٬٩٩٠ IRR
٥٠ BSD٢٬١١٣٬٩٨٠ IRR
١٠٠ BSD٤٬٢٢٧٬٩٧٠ IRR
٥٠٠ BSD٢١٬١٣٩٬٨٠٠ IRR
١٬٠٠٠ BSD٤٢٬٢٧٩٬٧٠٠ IRR
٥٬٠٠٠ BSD٢١١٬٣٩٨٬٠٠٠ IRR
١٠٬٠٠٠ BSD٤٢٢٬٧٩٧٬٠٠٠ IRR

مخطط IRR إلى BSD

1 IRR = ٠ BSD

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل الدولار الباهامي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٢٣٨٠٨٠٫٠٠٠٠٢٣٩٦٣
منخفض
٠٫٠٠٠٠٢٣٥٢٢٠٫٠٠٠٠٢٣٥٢٢
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٢٣٦٩٥٠٫٠٠٠٠٢٣٧٨٣
التقلب
٠٫٣٤٪؜٠٫٤٧٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
bsd

BSD - الدولار الباهامي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الباهامي هو سعر الصرف للزوج BSD إلى USD. رمز العملة لـ Bahamian Dollars هو BSD. رمز العملة هو $.

More الدولار الباهامي info

أزواج العملات الريال الإيراني (IRR) الشهيرة

usd

IRR إلى USD

eur

IRR إلى EUR

gbp

IRR إلى GBP

jpy

IRR إلى JPY

cad

IRR إلى CAD

aud

IRR إلى AUD

chf

IRR إلى CHF

cny

IRR إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings