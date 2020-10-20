١ IRR إلى BRL

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٠١٣١٤٦٠١٧ الريال البرازيلي

1 BRL = ٧٬٦٠٦٫٨٧ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى الريال البرازيلي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٧:٢١ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى الريال البرازيلي

irr
IRR
brl
BRL
١ IRR٠٫٠٠٠١٣١٤٦ BRL
٥ IRR٠٫٠٠٠٦٥٧٣٠١ BRL
١٠ IRR٠٫٠٠١٣١٤٦ BRL
٢٥ IRR٠٫٠٠٣٢٨٦٥ BRL
٥٠ IRR٠٫٠٠٦٥٧٣٠١ BRL
١٠٠ IRR٠٫٠١٣١٤٦ BRL
٥٠٠ IRR٠٫٠٦٥٧٣٠١ BRL
١٬٠٠٠ IRR٠٫١٣١٤٦ BRL
٥٬٠٠٠ IRR٠٫٦٥٧٣٠١ BRL
١٠٬٠٠٠ IRR١٫٣١٤٦ BRL

حوِّل الريال البرازيلي إلى الريال الإيراني

brl
BRL
irr
IRR
١ BRL٧٬٦٠٦٫٨٧ IRR
٥ BRL٣٨٬٠٣٤٫٣ IRR
١٠ BRL٧٦٬٠٦٨٫٧ IRR
٢٥ BRL١٩٠٬١٧٢ IRR
٥٠ BRL٣٨٠٬٣٤٣ IRR
١٠٠ BRL٧٦٠٬٦٨٧ IRR
٥٠٠ BRL٣٬٨٠٣٬٤٣٠ IRR
١٬٠٠٠ BRL٧٬٦٠٦٬٨٧٠ IRR
٥٬٠٠٠ BRL٣٨٬٠٣٤٬٣٠٠ IRR
١٠٬٠٠٠ BRL٧٦٬٠٦٨٬٧٠٠ IRR

مخطط IRR إلى BRL

1 IRR = ٠ BRL

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل الريال البرازيلي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠١٣٤٩٦٠٫٠٠٠١٣٤٩٦
منخفض
٠٫٠٠٠١٢٣٣٩٠٫٠٠٠١١٧٩٦
المتوسط
٠٫٠٠٠١٢٨٣٨٠٫٠٠٠١٢٤٤٣
التقلب
٠٫٨٥٪؜٠٫٨٣٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
brl

BRL - الريال البرازيلي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال البرازيلي هو سعر الصرف للزوج BRL إلى USD. رمز العملة لـ Brazilian Reais هو BRL. رمز العملة هو R$.

More الريال البرازيلي info

أزواج العملات الريال الإيراني (IRR) الشهيرة

usd

IRR إلى USD

eur

IRR إلى EUR

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