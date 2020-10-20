١ IRR إلى BOB

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٠١٦٣٣٢٤٠٩ البوليفيانو البوليفي

1 BOB = ٦٬١٢٢٫٨٠ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى البوليفيانو البوليفي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٩:٤٠ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى البوليفيانو البوليفي

irr
IRR
bob
BOB
١ IRR٠٫٠٠٠١٦٣٣٢٤ BOB
٥ IRR٠٫٠٠٠٨١٦٦٢ BOB
١٠ IRR٠٫٠٠١٦٣٣٢٤ BOB
٢٥ IRR٠٫٠٠٤٠٨٣١ BOB
٥٠ IRR٠٫٠٠٨١٦٦٢ BOB
١٠٠ IRR٠٫٠١٦٣٣٢٤ BOB
٥٠٠ IRR٠٫٠٨١٦٦٢ BOB
١٬٠٠٠ IRR٠٫١٦٣٣٢٤ BOB
٥٬٠٠٠ IRR٠٫٨١٦٦٢ BOB
١٠٬٠٠٠ IRR١٫٦٣٣٢٤ BOB

حوِّل البوليفيانو البوليفي إلى الريال الإيراني

bob
BOB
irr
IRR
١ BOB٦٬١٢٢٫٨ IRR
٥ BOB٣٠٬٦١٤ IRR
١٠ BOB٦١٬٢٢٨ IRR
٢٥ BOB١٥٣٬٠٧٠ IRR
٥٠ BOB٣٠٦٬١٤٠ IRR
١٠٠ BOB٦١٢٬٢٨٠ IRR
٥٠٠ BOB٣٬٠٦١٬٤٠٠ IRR
١٬٠٠٠ BOB٦٬١٢٢٬٨٠٠ IRR
٥٬٠٠٠ BOB٣٠٬٦١٤٬٠٠٠ IRR
١٠٬٠٠٠ BOB٦١٬٢٢٨٬٠٠٠ IRR

مخطط IRR إلى BOB

1 IRR = ٠ BOB

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل البوليفيانو البوليفي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠١٦٥١١٠٫٠٠٠١٦٥٨٢
منخفض
٠٫٠٠٠١٦٢٦٧٠٫٠٠٠١٦٢٦٥
المتوسط
٠٫٠٠٠١٦٣٧٠٠٫٠٠٠١٦٤٣٨
التقلب
٠٫٤٦٪؜٠٫٥٣٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
bob

BOB - البوليفيانو البوليفي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البوليفيانو البوليفي هو سعر الصرف للزوج BOB إلى USD. رمز العملة لـ Bolivian Bolivianos هو BOB. رمز العملة هو $b.

More البوليفيانو البوليفي info

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