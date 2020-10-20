١ IRR إلى BMD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٠٠٢٣٦٥٢٠١٤ الدولار البرمودي

1 BMD = ٤٢٬٢٧٩٫٧ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى الدولار البرمودي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٩:٤٠ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى الدولار البرمودي

irr
IRR
bmd
BMD
١ IRR٠٫٠٠٠٠٢٣٦٥٢ BMD
٥ IRR٠٫٠٠٠١١٨٢٦ BMD
١٠ IRR٠٫٠٠٠٢٣٦٥٢ BMD
٢٥ IRR٠٫٠٠٠٥٩١٣ BMD
٥٠ IRR٠٫٠٠١١٨٢٦ BMD
١٠٠ IRR٠٫٠٠٢٣٦٥٢ BMD
٥٠٠ IRR٠٫٠١١٨٢٦ BMD
١٬٠٠٠ IRR٠٫٠٢٣٦٥٢ BMD
٥٬٠٠٠ IRR٠٫١١٨٢٦ BMD
١٠٬٠٠٠ IRR٠٫٢٣٦٥٢ BMD

حوِّل الدولار البرمودي إلى الريال الإيراني

bmd
BMD
irr
IRR
١ BMD٤٢٬٢٧٩٫٧ IRR
٥ BMD٢١١٬٣٩٨ IRR
١٠ BMD٤٢٢٬٧٩٧ IRR
٢٥ BMD١٬٠٥٦٬٩٩٠ IRR
٥٠ BMD٢٬١١٣٬٩٨٠ IRR
١٠٠ BMD٤٬٢٢٧٬٩٧٠ IRR
٥٠٠ BMD٢١٬١٣٩٬٨٠٠ IRR
١٬٠٠٠ BMD٤٢٬٢٧٩٬٧٠٠ IRR
٥٬٠٠٠ BMD٢١١٬٣٩٨٬٠٠٠ IRR
١٠٬٠٠٠ BMD٤٢٢٬٧٩٧٬٠٠٠ IRR

مخطط IRR إلى BMD

1 IRR = ٠ BMD

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل الدولار البرمودي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٢٣٨٠٨٠٫٠٠٠٠٢٣٩٦٣
منخفض
٠٫٠٠٠٠٢٣٥٢٢٠٫٠٠٠٠٢٣٥٢٢
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٢٣٦٩٥٠٫٠٠٠٠٢٣٧٨٣
التقلب
٠٫٣٤٪؜٠٫٤٧٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
bmd

BMD - الدولار البرمودي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار البرمودي هو سعر الصرف للزوج BMD إلى USD. رمز العملة لـ Bermudian Dollars هو BMD. رمز العملة هو $.

More الدولار البرمودي info

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