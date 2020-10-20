١ IRR إلى BIF

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٦٧٩٢٣٦٨٣ الفرنك البوروندي

1 BIF = ١٤٫٧٢٢٤ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى الفرنك البوروندي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٢٠:٤٨ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى الفرنك البوروندي

irr
IRR
bif
BIF
١ IRR٠٫٠٦٧٩٢٣٧ BIF
٥ IRR٠٫٣٣٩٦١٨ BIF
١٠ IRR٠٫٦٧٩٢٣٧ BIF
٢٥ IRR١٫٦٩٨٠٩ BIF
٥٠ IRR٣٫٣٩٦١٨ BIF
١٠٠ IRR٦٫٧٩٢٣٧ BIF
٥٠٠ IRR٣٣٫٩٦١٨ BIF
١٬٠٠٠ IRR٦٧٫٩٢٣٧ BIF
٥٬٠٠٠ IRR٣٣٩٫٦١٨ BIF
١٠٬٠٠٠ IRR٦٧٩٫٢٣٧ BIF

حوِّل الفرنك البوروندي إلى الريال الإيراني

bif
BIF
irr
IRR
١ BIF١٤٫٧٢٢٤ IRR
٥ BIF٧٣٫٦١٢ IRR
١٠ BIF١٤٧٫٢٢٤ IRR
٢٥ BIF٣٦٨٫٠٦ IRR
٥٠ BIF٧٣٦٫١٢ IRR
١٠٠ BIF١٬٤٧٢٫٢٤ IRR
٥٠٠ BIF٧٬٣٦١٫٢ IRR
١٬٠٠٠ BIF١٤٬٧٢٢٫٤ IRR
٥٬٠٠٠ BIF٧٣٬٦١٢ IRR
١٠٬٠٠٠ BIF١٤٧٬٢٢٤ IRR

مخطط IRR إلى BIF

1 IRR = ٠ BIF

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل الفرنك البوروندي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٦٨٤٦٢٠٫٠٦٨٨١٣
منخفض
٠٫٠٦٧٥٩٣٠٫٠٦٧٣٧٨
المتوسط
٠٫٠٦٨١٤٠٠٫٠٦٨٢٨٢
التقلب
٠٫٣٦٪؜٠٫٥٠٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
bif

BIF - الفرنك البوروندي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك البوروندي هو سعر الصرف للزوج BIF إلى USD. رمز العملة لـ Burundian Francs هو BIF. رمز العملة هو FBu.

More الفرنك البوروندي info

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