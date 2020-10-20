١ IRR إلى BHD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٠٠٠٨٨٩٣١٥٧٣ الدينار البحريني

1 BHD = ١١٢٬٤٤٦ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى الدينار البحريني التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٩:٤٠ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى الدينار البحريني

irr
IRR
bhd
BHD
١ IRR٠٫٠٠٠٠٠٨٨٩٣١٦ BHD
٥ IRR٠٫٠٠٠٠٤٤٤٦٥٨ BHD
١٠ IRR٠٫٠٠٠٠٨٨٩٣١٦ BHD
٢٥ IRR٠٫٠٠٠٢٢٢٣٢٩ BHD
٥٠ IRR٠٫٠٠٠٤٤٤٦٥٨ BHD
١٠٠ IRR٠٫٠٠٠٨٨٩٣١٦ BHD
٥٠٠ IRR٠٫٠٠٤٤٤٦٥٨ BHD
١٬٠٠٠ IRR٠٫٠٠٨٨٩٣١٦ BHD
٥٬٠٠٠ IRR٠٫٠٤٤٤٦٥٨ BHD
١٠٬٠٠٠ IRR٠٫٠٨٨٩٣١٦ BHD

حوِّل الدينار البحريني إلى الريال الإيراني

bhd
BHD
irr
IRR
١ BHD١١٢٬٤٤٦ IRR
٥ BHD٥٦٢٬٢٣٠ IRR
١٠ BHD١٬١٢٤٬٤٦٠ IRR
٢٥ BHD٢٬٨١١٬١٥٠ IRR
٥٠ BHD٥٬٦٢٢٬٣٠٠ IRR
١٠٠ BHD١١٬٢٤٤٬٦٠٠ IRR
٥٠٠ BHD٥٦٬٢٢٣٬٠٠٠ IRR
١٬٠٠٠ BHD١١٢٬٤٤٦٬٠٠٠ IRR
٥٬٠٠٠ BHD٥٦٢٬٢٣٠٬٠٠٠ IRR
١٠٬٠٠٠ BHD١٬١٢٤٬٤٦٠٬٠٠٠ IRR

مخطط IRR إلى BHD

1 IRR = ٠ BHD

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل الدينار البحريني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٠٨٩٥١٨٠٫٠٠٠٠٠٩٠١٠٠
منخفض
٠٫٠٠٠٠٠٨٨٤٤١٠٫٠٠٠٠٠٨٨٤٤١
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٠٨٩٠٩٢٠٫٠٠٠٠٠٨٩٤٢٥
التقلب
٠٫٣٤٪؜٠٫٤٧٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
bhd

BHD - الدينار البحريني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدينار البحريني هو سعر الصرف للزوج BHD إلى USD. رمز العملة لـ Bahraini Dinars هو BHD. رمز العملة هو .د.ب.

More الدينار البحريني info

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