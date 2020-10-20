١ IRR إلى BDT

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٢٧٧٦٢٥١٨ التاكا البنجلاديشية

1 BDT = ٣٦٠٫١٩٨ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى التاكا البنجلاديشية التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٩:٣٩ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى التاكا البنجلاديشية

irr
IRR
bdt
BDT
١ IRR٠٫٠٠٢٧٧٦٢٥ BDT
٥ IRR٠٫٠١٣٨٨١٣ BDT
١٠ IRR٠٫٠٢٧٧٦٢٥ BDT
٢٥ IRR٠٫٠٦٩٤٠٦٣ BDT
٥٠ IRR٠٫١٣٨٨١٣ BDT
١٠٠ IRR٠٫٢٧٧٦٢٥ BDT
٥٠٠ IRR١٫٣٨٨١٣ BDT
١٬٠٠٠ IRR٢٫٧٧٦٢٥ BDT
٥٬٠٠٠ IRR١٣٫٨٨١٣ BDT
١٠٬٠٠٠ IRR٢٧٫٧٦٢٥ BDT

حوِّل التاكا البنجلاديشية إلى الريال الإيراني

bdt
BDT
irr
IRR
١ BDT٣٦٠٫١٩٨ IRR
٥ BDT١٬٨٠٠٫٩٩ IRR
١٠ BDT٣٬٦٠١٫٩٨ IRR
٢٥ BDT٩٬٠٠٤٫٩٥ IRR
٥٠ BDT١٨٬٠٠٩٫٩ IRR
١٠٠ BDT٣٦٬٠١٩٫٨ IRR
٥٠٠ BDT١٨٠٬٠٩٩ IRR
١٬٠٠٠ BDT٣٦٠٬١٩٨ IRR
٥٬٠٠٠ BDT١٬٨٠٠٬٩٩٠ IRR
١٠٬٠٠٠ BDT٣٬٦٠١٬٩٨٠ IRR

مخطط IRR إلى BDT

1 IRR = ٠ BDT

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل التاكا البنجلاديشية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٢٨٠٠٠٠٫٠٠٢٨٠٨٦
منخفض
٠٫٠٠٢٧٦٠٨٠٫٠٠٢٥٨٤٨
المتوسط
٠٫٠٠٢٧٨٤٢٠٫٠٠٢٧٢٠١
التقلب
٠٫٣٦٪؜٠٫٧٥٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
bdt

BDT - التاكا البنجلاديشية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة التاكا البنجلاديشية هو سعر الصرف للزوج BDT إلى USD. رمز العملة لـ Bangladeshi Takas هو BDT. رمز العملة هو ৳.

More التاكا البنجلاديشية info

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