١ IRR إلى BBD

١ الريال الإيراني =
٠٫٠٠٠٠٤٧٢٦٢٢١٢ الدولار الباربادوسي أو الباجاني
1 BBD = ٢١٬١٥٨٫٦ IRR
محوّل العملات مِن XE
١ الريال الإيراني =
٠٫٠٠٠٠٤٧٢٦٢٢١٢ الدولار الباربادوسي أو الباجاني
1 BBD = ٢١٬١٥٨٫٦ IRR
IRR
BBD
|١ IRR
|٠٫٠٠٠٠٤٧٢٦٢٢ BBD
|٥ IRR
|٠٫٠٠٠٢٣٦٣١١ BBD
|١٠ IRR
|٠٫٠٠٠٤٧٢٦٢٢ BBD
|٢٥ IRR
|٠٫٠٠١١٨١٥٦ BBD
|٥٠ IRR
|٠٫٠٠٢٣٦٣١١ BBD
|١٠٠ IRR
|٠٫٠٠٤٧٢٦٢٢ BBD
|٥٠٠ IRR
|٠٫٠٢٣٦٣١١ BBD
|١٬٠٠٠ IRR
|٠٫٠٤٧٢٦٢٢ BBD
|٥٬٠٠٠ IRR
|٠٫٢٣٦٣١١ BBD
|١٠٬٠٠٠ IRR
|٠٫٤٧٢٦٢٢ BBD
1 IRR = ٠ BBD
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٠٫٠٠٠٠٤٧٦١٦
|٠٫٠٠٠٠٤٧٩٢٦
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫٠٠٠٠٤٧٠٤٣
|٠٫٠٠٠٠٤٧٠٤٣
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫٠٠٠٠٤٧٣٨٩
|٠٫٠٠٠٠٤٧٥٦٦
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٣٤٪
|٠٫٤٧٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.More الريال الإيراني info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الباربادوسي أو الباجاني هو سعر الصرف للزوج BBD إلى USD. رمز العملة لـ Barbadian or Bajan Dollars هو BBD. رمز العملة هو $.More الدولار الباربادوسي أو الباجاني info
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