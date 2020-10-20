١ IRR إلى AZN

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٠٠٤٠١٦٧٠٤٤ المانات الأذربيجاني

1 AZN = ٢٤٬٨٩٦٫٠ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى المانات الأذربيجاني التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٢٠:٤٨ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى المانات الأذربيجاني

irr
IRR
azn
AZN
١ IRR٠٫٠٠٠٠٤٠١٦٧ AZN
٥ IRR٠٫٠٠٠٢٠٠٨٣٥ AZN
١٠ IRR٠٫٠٠٠٤٠١٦٧ AZN
٢٥ IRR٠٫٠٠١٠٠٤١٨ AZN
٥٠ IRR٠٫٠٠٢٠٠٨٣٥ AZN
١٠٠ IRR٠٫٠٠٤٠١٦٧ AZN
٥٠٠ IRR٠٫٠٢٠٠٨٣٥ AZN
١٬٠٠٠ IRR٠٫٠٤٠١٦٧ AZN
٥٬٠٠٠ IRR٠٫٢٠٠٨٣٥ AZN
١٠٬٠٠٠ IRR٠٫٤٠١٦٧ AZN

حوِّل المانات الأذربيجاني إلى الريال الإيراني

azn
AZN
irr
IRR
١ AZN٢٤٬٨٩٦ IRR
٥ AZN١٢٤٬٤٨٠ IRR
١٠ AZN٢٤٨٬٩٦٠ IRR
٢٥ AZN٦٢٢٬٤٠١ IRR
٥٠ AZN١٬٢٤٤٬٨٠٠ IRR
١٠٠ AZN٢٬٤٨٩٬٦٠٠ IRR
٥٠٠ AZN١٢٬٤٤٨٬٠٠٠ IRR
١٬٠٠٠ AZN٢٤٬٨٩٦٬٠٠٠ IRR
٥٬٠٠٠ AZN١٢٤٬٤٨٠٬٠٠٠ IRR
١٠٬٠٠٠ AZN٢٤٨٬٩٦٠٬٠٠٠ IRR

مخطط IRR إلى AZN

1 IRR = ٠ AZN

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل المانات الأذربيجاني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٤٠٤٧٥٠٫٠٠٠٠٤٠٧٦٦
منخفض
٠٫٠٠٠٠٣٩٩٩٩٠٫٠٠٠٠٣٩٩٩٩
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٤٠٢٨٩٠٫٠٠٠٠٤٠٤٤٥
التقلب
٠٫٣٤٪؜٠٫٤٧٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
azn

AZN - المانات الأذربيجاني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة المانات الأذربيجاني هو سعر الصرف للزوج AZN إلى USD. رمز العملة لـ Azerbaijan Manats هو AZN. رمز العملة هو ₼.

More المانات الأذربيجاني info

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