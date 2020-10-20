١ IRR إلى ARS

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٢١٦٤٥٨٢٠ البيزو الأرجنتيني

1 ARS = ٤٦٫١٩٨٣ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى البيزو الأرجنتيني التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٧:٢١ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى البيزو الأرجنتيني

irr
IRR
ars
ARS
١ IRR٠٫٠٢١٦٤٥٨ ARS
٥ IRR٠٫١٠٨٢٢٩ ARS
١٠ IRR٠٫٢١٦٤٥٨ ARS
٢٥ IRR٠٫٥٤١١٤٦ ARS
٥٠ IRR١٫٠٨٢٢٩ ARS
١٠٠ IRR٢٫١٦٤٥٨ ARS
٥٠٠ IRR١٠٫٨٢٢٩ ARS
١٬٠٠٠ IRR٢١٫٦٤٥٨ ARS
٥٬٠٠٠ IRR١٠٨٫٢٢٩ ARS
١٠٬٠٠٠ IRR٢١٦٫٤٥٨ ARS

حوِّل البيزو الأرجنتيني إلى الريال الإيراني

ars
ARS
irr
IRR
١ ARS٤٦٫١٩٨٣ IRR
٥ ARS٢٣٠٫٩٩١ IRR
١٠ ARS٤٦١٫٩٨٣ IRR
٢٥ ARS١٬١٥٤٫٩٦ IRR
٥٠ ARS٢٬٣٠٩٫٩١ IRR
١٠٠ ARS٤٬٦١٩٫٨٣ IRR
٥٠٠ ARS٢٣٬٠٩٩٫١ IRR
١٬٠٠٠ ARS٤٦٬١٩٨٫٣ IRR
٥٬٠٠٠ ARS٢٣٠٬٩٩١ IRR
١٠٬٠٠٠ ARS٤٦١٬٩٨٣ IRR

مخطط IRR إلى ARS

1 IRR = ٠ ARS

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل البيزو الأرجنتيني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٢١٧٣٢٠٫٠٢١٧٣٢
منخفض
٠٫٠٢١٠٢٩٠٫٠٢٠٢٩٩
المتوسط
٠٫٠٢١٤٣٠٠٫٠٢١٠٩٠
التقلب
٠٫٤٣٪؜٠٫٥٥٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
ars

ARS - البيزو الأرجنتيني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البيزو الأرجنتيني هو سعر الصرف للزوج ARS إلى USD. رمز العملة لـ Argentine Pesos هو ARS. رمز العملة هو $.

More البيزو الأرجنتيني info

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