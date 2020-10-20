١ IRR إلى AOA

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٢٠٥٨١١١٨ الكوانزا الأنجولية

1 AOA = ٤٨٫٥٨٨٢ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى الكوانزا الأنجولية التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٢٠:٤٨ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى الكوانزا الأنجولية

irr
IRR
aoa
AOA
١ IRR٠٫٠٢٠٥٨١١ AOA
٥ IRR٠٫١٠٢٩٠٦ AOA
١٠ IRR٠٫٢٠٥٨١١ AOA
٢٥ IRR٠٫٥١٤٥٢٨ AOA
٥٠ IRR١٫٠٢٩٠٦ AOA
١٠٠ IRR٢٫٠٥٨١١ AOA
٥٠٠ IRR١٠٫٢٩٠٦ AOA
١٬٠٠٠ IRR٢٠٫٥٨١١ AOA
٥٬٠٠٠ IRR١٠٢٫٩٠٦ AOA
١٠٬٠٠٠ IRR٢٠٥٫٨١١ AOA

حوِّل الكوانزا الأنجولية إلى الريال الإيراني

aoa
AOA
irr
IRR
١ AOA٤٨٫٥٨٨٢ IRR
٥ AOA٢٤٢٫٩٤١ IRR
١٠ AOA٤٨٥٫٨٨٢ IRR
٢٥ AOA١٬٢١٤٫٧١ IRR
٥٠ AOA٢٬٤٢٩٫٤١ IRR
١٠٠ AOA٤٬٨٥٨٫٨٢ IRR
٥٠٠ AOA٢٤٬٢٩٤٫١ IRR
١٬٠٠٠ AOA٤٨٬٥٨٨٫٢ IRR
٥٬٠٠٠ AOA٢٤٢٬٩٤١ IRR
١٠٬٠٠٠ AOA٤٨٥٬٨٨٢ IRR

مخطط IRR إلى AOA

1 IRR = ٠ AOA

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل الكوانزا الأنجولية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٢٠٧٢١٠٫٠٢٠٧٢١
منخفض
٠٫٠٢٠٢٤٢٠٫٠١٩٨٢٤
المتوسط
٠٫٠٢٠٤٠٤٠٫٠٢٠٢٢٢
التقلب
٠٫٤٦٪؜٠٫٧٨٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
aoa

AOA - الكوانزا الأنجولية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكوانزا الأنجولية هو سعر الصرف للزوج AOA إلى USD. رمز العملة لـ Angolan Kwanzas هو AOA. رمز العملة هو Kz.

More الكوانزا الأنجولية info

أزواج العملات الريال الإيراني (IRR) الشهيرة

usd

IRR إلى USD

eur

IRR إلى EUR

gbp

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jpy

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