١ IRR إلى AMD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٩١٧٣٣١٠٨ الدرام الأرميني

1 AMD = ١٠٩٫٠١٢ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى الدرام الأرميني التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٢٠:٤٨ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى الدرام الأرميني

irr
IRR
amd
AMD
١ IRR٠٫٠٠٩١٧٣٣١ AMD
٥ IRR٠٫٠٤٥٨٦٦٦ AMD
١٠ IRR٠٫٠٩١٧٣٣١ AMD
٢٥ IRR٠٫٢٢٩٣٣٣ AMD
٥٠ IRR٠٫٤٥٨٦٦٦ AMD
١٠٠ IRR٠٫٩١٧٣٣١ AMD
٥٠٠ IRR٤٫٥٨٦٦٦ AMD
١٬٠٠٠ IRR٩٫١٧٣٣١ AMD
٥٬٠٠٠ IRR٤٥٫٨٦٦٦ AMD
١٠٬٠٠٠ IRR٩١٫٧٣٣١ AMD

حوِّل الدرام الأرميني إلى الريال الإيراني

amd
AMD
irr
IRR
١ AMD١٠٩٫٠١٢ IRR
٥ AMD٥٤٥٫٠٥٩ IRR
١٠ AMD١٬٠٩٠٫١٢ IRR
٢٥ AMD٢٬٧٢٥٫٣ IRR
٥٠ AMD٥٬٤٥٠٫٥٩ IRR
١٠٠ AMD١٠٬٩٠١٫٢ IRR
٥٠٠ AMD٥٤٬٥٠٥٫٩ IRR
١٬٠٠٠ AMD١٠٩٬٠١٢ IRR
٥٬٠٠٠ AMD٥٤٥٬٠٥٩ IRR
١٠٬٠٠٠ AMD١٬٠٩٠٬١٢٠ IRR

مخطط IRR إلى AMD

1 IRR = ٠ AMD

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل الدرام الأرميني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٩٢٤٢٢٠٫٠٠٩٤٧١٦
منخفض
٠٫٠٠٩٠٨٢٦٠٫٠٠٩٠٨٢٦
المتوسط
٠٫٠٠٩١٥٣٧٠٫٠٠٩٢١٠٤
التقلب
٠٫٥٥٪؜٠٫٦٧٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
amd

AMD - الدرام الأرميني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدرام الأرميني هو سعر الصرف للزوج AMD إلى USD. رمز العملة لـ Armenian Drams هو AMD. رمز العملة هو ֏.

More الدرام الأرميني info

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eur

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