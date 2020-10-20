١ IRR إلى ALL

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٢١٩٩٥٩٨٤ الليك الألباني

1 ALL = ٤٥٤٫٦٢٨ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى الليك الألباني التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٩:٣٩ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى الليك الألباني

irr
IRR
all
ALL
١ IRR٠٫٠٠٢١٩٩٦ ALL
٥ IRR٠٫٠١٠٩٩٨ ALL
١٠ IRR٠٫٠٢١٩٩٦ ALL
٢٥ IRR٠٫٠٥٤٩٩ ALL
٥٠ IRR٠٫١٠٩٩٨ ALL
١٠٠ IRR٠٫٢١٩٩٦ ALL
٥٠٠ IRR١٫٠٩٩٨ ALL
١٬٠٠٠ IRR٢٫١٩٩٦ ALL
٥٬٠٠٠ IRR١٠٫٩٩٨ ALL
١٠٬٠٠٠ IRR٢١٫٩٩٦ ALL

حوِّل الليك الألباني إلى الريال الإيراني

all
ALL
irr
IRR
١ ALL٤٥٤٫٦٢٨ IRR
٥ ALL٢٬٢٧٣٫١٤ IRR
١٠ ALL٤٬٥٤٦٫٢٨ IRR
٢٥ ALL١١٬٣٦٥٫٧ IRR
٥٠ ALL٢٢٬٧٣١٫٤ IRR
١٠٠ ALL٤٥٬٤٦٢٫٨ IRR
٥٠٠ ALL٢٢٧٬٣١٤ IRR
١٬٠٠٠ ALL٤٥٤٬٦٢٨ IRR
٥٬٠٠٠ ALL٢٬٢٧٣٬١٤٠ IRR
١٠٬٠٠٠ ALL٤٬٥٤٦٬٢٨٠ IRR

مخطط IRR إلى ALL

1 IRR = ٠ ALL

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل الليك الألباني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٢٢٣٥٠٠٫٠٠٢٢٧٥١
منخفض
٠٫٠٠٢١٧٣٥٠٫٠٠٢١٧٣٥
المتوسط
٠٫٠٠٢٢٠٩٧٠٫٠٠٢٢٢٤٩
التقلب
٠٫٤٠٪؜٠٫٦١٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
all

ALL - الليك الألباني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الليك الألباني هو سعر الصرف للزوج ALL إلى USD. رمز العملة لـ Albanian Leke هو ALL. رمز العملة هو L.

More الليك الألباني info

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IRR إلى USD

eur

IRR إلى EUR

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