١ IRR إلى AFN

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠١٦٨٣٣٩٦٦ الأفغاني الأفغانستاني

1 AFN = ٥٩٤٫٠٣٧ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى الأفغاني الأفغانستاني التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٢٠:٤٨ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى الأفغاني الأفغانستاني

irr
IRR
afn
AFN
١ IRR٠٫٠٠١٦٨٣٤ AFN
٥ IRR٠٫٠٠٨٤١٦٩٨ AFN
١٠ IRR٠٫٠١٦٨٣٤ AFN
٢٥ IRR٠٫٠٤٢٠٨٤٩ AFN
٥٠ IRR٠٫٠٨٤١٦٩٨ AFN
١٠٠ IRR٠٫١٦٨٣٤ AFN
٥٠٠ IRR٠٫٨٤١٦٩٨ AFN
١٬٠٠٠ IRR١٫٦٨٣٤ AFN
٥٬٠٠٠ IRR٨٫٤١٦٩٨ AFN
١٠٬٠٠٠ IRR١٦٫٨٣٤ AFN

حوِّل الأفغاني الأفغانستاني إلى الريال الإيراني

afn
AFN
irr
IRR
١ AFN٥٩٤٫٠٣٧ IRR
٥ AFN٢٬٩٧٠٫١٩ IRR
١٠ AFN٥٬٩٤٠٫٣٧ IRR
٢٥ AFN١٤٬٨٥٠٫٩ IRR
٥٠ AFN٢٩٬٧٠١٫٩ IRR
١٠٠ AFN٥٩٬٤٠٣٫٧ IRR
٥٠٠ AFN٢٩٧٬٠١٩ IRR
١٬٠٠٠ AFN٥٩٤٬٠٣٧ IRR
٥٬٠٠٠ AFN٢٬٩٧٠٬١٩٠ IRR
١٠٬٠٠٠ AFN٥٬٩٤٠٬٣٧٠ IRR

مخطط IRR إلى AFN

1 IRR = ٠ AFN

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل الأفغاني الأفغانستاني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠١٦٩١٧٠٫٠٠١٧٣٥٧
منخفض
٠٫٠٠١٦٥٩٧٠٫٠٠١٦٥٩٧
المتوسط
٠٫٠٠١٦٧٧٧٠٫٠٠١٧٠٠٩
التقلب
٠٫٤٨٪؜٠٫٥١٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
afn

AFN - الأفغاني الأفغانستاني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأفغاني الأفغانستاني هو سعر الصرف للزوج AFN إلى USD. رمز العملة لـ Afghan Afghanis هو AFN. رمز العملة هو ؋.

More الأفغاني الأفغانستاني info

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