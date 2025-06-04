SWIFT/BIC 代码索马里
为您的银行查找正确的 SWIFT/BIC 代码。按银行名称和城市搜索，或从索马里 的热门银行中选择。
查找 SWIFT 代码
从这些热门银行中选择一家开始吧：
需要查找索马里 中贵银行的 SWIFT 代码？
在索马里 发送或接收国际电汇时需要 SWIFT/BIC 代码吗？使用我们的目录为您的银行和特定分行查找正确的 SWIFT 代码。无论您是向索马里 转账还是向国外汇款，拥有正确的 SWIFT 代码对于可靠转账至关重要。
常见问题解答
SWIFT 代码又称 BIC（银行识别代码），是识别银行和金融机构的国际标准。您需要在索马里 中输入正确的 SWIFT 代码，以便准确安全地发送或接收国际电汇。
您可以使用银行名称、城市或分行在本页进行搜索，找到您所在银行的正确 SWIFT 代码，网址是索马里 。您也可以查看银行对账单或联系当地分行。
索马里 中的一些银行对所有分行使用单一 SWIFT 代码，而另一些银行则使用分行专用代码。最好向您的银行确认，以免国际转账出现延误或错误。
使用索马里 中银行的错误 SWIFT 代码可能会导致您的付款被延迟、拒绝或发送到错误的账户。转账前，请务必与您的银行仔细核对密码。
不是，SWIFT 代码用于识别银行，而 IBAN（国际银行帐号）用于识别个人帐户。索马里 并非所有银行都使用 IBAN，但某些转账可能需要 IBAN 和 IBAN，尤其是在欧洲或中东地区。
您可以通过索马里 验证 SWIFT 代码：
向银行查询
搜索在线 SWIFT 目录（如本目录）
查找账户对账单上的代码
免责声明
本页提供的 SWIFT 代码、银行名称、地址及其他相关信息仅供一般参考之用。虽然我们努力确保信息的准确性，但 Xe 不保证信息的完整性、时效性或无误性。详细内容可能会有所变动，恕不另行通知，也可能不反映各金融机构提供的最新数据。
Xe 不对所列出的任何银行、金融机构或中介机构的法律地位、监管状况或业务完整性作任何陈述。我们不认可或核实所包含的任何实体的合法性，也不对您使用所提供的信息承担任何责任。
根据本信息进行的任何金融交易或决定，风险自负。对于因依赖数据或与本网站显示其信息的第三方进行任何交易而造成的任何损失、延误或损害，Xe 概不负责。
我们建议您在进行任何交易之前，与相关金融机构独立核实所有详细信息。
本免责声明仅以英文提供，未经翻译。虽然本页面的其他部分可能以您选择的语言显示，但法律免责声明仍以英语显示，以保持其准确性和意图。