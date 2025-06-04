SWIFT/BIC 代码圣多美和普林西比

在圣多美和普林西比 发送或接收国际电汇时需要 SWIFT/BIC 代码吗？使用我们的目录为您的银行和特定分行查找正确的 SWIFT 代码。无论您是向圣多美和普林西比 转账还是向国外汇款，拥有正确的 SWIFT 代码对于可靠转账至关重要。