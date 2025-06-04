SWIFT/BIC 代码黎巴嫩

免责声明

本页提供的 SWIFT 代码、银行名称、地址及其他相关信息仅供一般参考之用。虽然我们努力确保信息的准确性，但 Xe 不保证信息的完整性、时效性或无误性。详细内容可能会有所变动，恕不另行通知，也可能不反映各金融机构提供的最新数据。

Xe 不对所列出的任何银行、金融机构或中介机构的法律地位、监管状况或业务完整性作任何陈述。我们不认可或核实所包含的任何实体的合法性，也不对您使用所提供的信息承担任何责任。

根据本信息进行的任何金融交易或决定，风险自负。对于因依赖数据或与本网站显示其信息的第三方进行任何交易而造成的任何损失、延误或损害，Xe 概不负责。

我们建议您在进行任何交易之前，与相关金融机构独立核实所有详细信息。

本免责声明仅以英文提供，未经翻译。虽然本页面的其他部分可能以您选择的语言显示，但法律免责声明仍以英语显示，以保持其准确性和意图。