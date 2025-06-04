萨尔瓦多 的 Banco Hipotecario de El Salvador S.A SWIFT 代码

Banco Hipotecario de El Salvador S.A 的 SWIFT/BIC 代码为 BHSASVSSXXX。不过，Banco Hipotecario de El Salvador S.A 可能会根据服务或分行使用不同的 SWIFT/BIC 代码。如果您不确定使用哪个代码，请与收款人确认或直接联系 Banco Hipotecario de El Salvador S.A。