埃及 的 Societe Arabe Internationale de Banque SWIFT 代码

Societe Arabe Internationale de Banque 的 SWIFT/BIC 代码为 SBNKEGCXXXX。不过，Societe Arabe Internationale de Banque 可能会根据服务或分行使用不同的 SWIFT/BIC 代码。如果您不确定使用哪个代码，请与收款人确认或直接联系 Societe Arabe Internationale de Banque。