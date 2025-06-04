吉布提 的 Banque pour le Commerce et lIndustrie Mer Rouge SWIFT 代码

Banque pour le Commerce et lIndustrie Mer Rouge 的 SWIFT/BIC 代码为 BCIMDJJXXXX。不过，Banque pour le Commerce et lIndustrie Mer Rouge 可能会根据服务或分行使用不同的 SWIFT/BIC 代码。如果您不确定使用哪个代码，请与收款人确认或直接联系 Banque pour le Commerce et lIndustrie Mer Rouge。