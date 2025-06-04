科特迪瓦 的 Banque Internationale pour le Commerce et lIndustrie de la Cote dIvoire SWIFT 代码

Banque Internationale pour le Commerce et lIndustrie de la Cote dIvoire 的 SWIFT/BIC 代码为 BICICIABXXX。不过，Banque Internationale pour le Commerce et lIndustrie de la Cote dIvoire 可能会根据服务或分行使用不同的 SWIFT/BIC 代码。如果您不确定使用哪个代码，请与收款人确认或直接联系 Banque Internationale pour le Commerce et lIndustrie de la Cote dIvoire。