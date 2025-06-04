阿塞拜疆 的 AccessBank SWIFT 代码

是的，使用主要分行的 SWIFT 代码 (ACABAZ22XXX) 接收国际付款通常是安全的，尤其是在您当地分行没有专用代码的情况下。AccessBank 仍然可以使用您的完整账号和其他身份信息将资金转入您的账户。但是，请务必与您的银行核实此方法，尤其是在进行大额交易时。