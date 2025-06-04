阿尔及利亚 的 Banque de l'Agriculture et du Developpement Rural SWIFT 代码

Banque de l'Agriculture et du Developpement Rural 的 SWIFT/BIC 代码为 BADRDZALXXX。不过，Banque de l'Agriculture et du Developpement Rural 可能会根据服务或分行使用不同的 SWIFT/BIC 代码。如果您不确定使用哪个代码，请与收款人确认或直接联系 Banque de l'Agriculture et du Developpement Rural。