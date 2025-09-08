比较 NBG Cyprus EUR 与 AUD 的汇率

希腊国家银行（塞浦路斯）成立于20世纪90年代，是希腊银行集团在塞浦路斯的本地注册分支机构，服务于尼科西亚的零售、中小企业和企业客户。该银行提供账户、银行卡、贷款、贸易服务和理财产品，将客户与更广泛的区域网络连接起来。其紧凑的分支机构和经验丰富的顾问为岛上的日常银行业务和跨境业务提供支持。