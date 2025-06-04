比较Banque de Tunisie TND 与CNY 的汇率

考虑使用Banque de Tunisie 从TND 转至CNY ？比较Banque de Tunisie 的汇率和费用，了解使用 Xe 可节省的费用。

1000د.ت
tnd
TND - 突尼斯第纳尔
cny
CNY - 中国人民币

立即咨询货币专家。我们可以提供比竞争对手更优惠的汇率。

预约通话
Xe
兑换汇率
2.368400
汇款费用د.ت0
收款方到账¥2,368.40
立即发送

我们暂时没有 Banque de Tunisie 针对该货币对的汇率，但您仍可将其报价与 Xe 实时汇率比较，了解潜在节省。请稍后再来，我们持续扩展数据以提供更多汇率信息。

关于Banque de Tunisie

.突尼斯银行是突尼斯一家历史悠久的银行，总部位于突尼斯，服务于个人、中小企业、企业和公共实体。该银行通过分支机构和支持商业、房地产和基础设施建设的现代数字渠道，提供支付、信用卡、抵押贷款、贷款、贸易服务、现金管理、市场和财富管理等服务。

How long does it take to send money with your bank?

Banque de Tunisie TND 到CNY 的传输速度有多快？

使用Banque de Tunisie 从突尼斯 转至中国 的国际转账的交付时间因付款方式和交易时间而异。国际银行转账通常需要 1 至 5 个工作日。银行假日和安全检查等因素也可能影响交货。请查看Banque de Tunisie 的截止时间，以免延误。

What are banks' money transfer fees?

Banque de Tunisie 到 的转账费用是多少？

Banque de Tunisie 从TND 到CNY 的国际汇款费用取决于汇款金额等因素。通常，转账金额越大，手续费越低，汇率越高。请查看对照表，比较Banque de Tunisie 与 Xe 的费用。

为什么使用 Xe 而不是传统银行转账？

Better rates

更好的费率

我们始终提供高于银行利率的利率，让您的钱花得物有所值。将我们与您的银行进行比较，就会发现其中的差别。

付款
Lower fees

降低收费

我们收费更低，您节省更多。此外，我们 总是 在您确认转账前 显示所有费用 ，让您清楚地知道自己要支付的费用。

减少开支
Faster transfers

转账速度更快

大多数转账都在当天完成。我们知道，快速可靠地交付您的资金有多么重要。

更快发送
Xe 24/5 expert global transfer support

Xe 24/5 专家全球传输支持

国际汇款需要帮助？我们将竭诚为您服务--现在就联系我们，获取个性化支持！

致电我们: +1 (800) 772-7779
Transfer more with Xe's higher online send limits

利用 Xe 更高的在线发送限额传输更多信息

与传统银行相比，我们提供更高的在线转账限额，让您可以在一次转账中发送更多汇款。告别拆分大额资金，享受更简单、更高效的资金转移方式。

开始发送

Xe 深受全球数百万用户的信赖

准备好开始了吗？

您已将Banque de Tunisie 与 Xe 的汇率进行了比较，现在是时候为您的国际汇款挖掘最佳价值了。只需点击几下，您就可以完成首次转账--现在就开始，让您的资金走得更远！

开始节省汇款费用

常见问题解答

Banque de Tunisie 提供的将突尼斯第纳尔 (TND) 兑换成中国人民币 (CNY) 的汇率可能包括高于实际中间市场汇率的差额。这意味着您收到的中国人民币 可能比预期的要少。请使用我们的比较表查看Banque de Tunisie的费率与 Xe 和其他提供商相比如何。

Banque de Tunisie 根据转账方式和目的地的不同，可能会收取固定转账费、按百分比收费或两者兼收。这些费用以及汇率会影响收件人收到的金额。我们的工具对其进行了细分，因此您可以将总成本与其他选项（如 Xe）进行比较。

通过Banque de Tunisie 从突尼斯第纳尔 转至中国人民币 通常需要 1 至 5 个工作日。时间取决于截止时间、节假日、目的地国家和收款银行的处理时间。Xe 为大多数转运提供当日送达服务。

Banque de Tunisie 国际转账可能有每日或每次转账限额。如果金额较大，您可能还需要前往分行办理。Xe 支持更高的在线发送限额，在进行大额国际转账时提供灵活性和便利性。

包括Banque de Tunisie 在内的许多供应商可能会根据市场情况更新汇率。不过，汇率可能每天设定一次，或调整频率低于专用外汇服务。Xe 实时更新费率，让您可以更好地控制发送时间。