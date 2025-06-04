比较Bankinter EUR 与JPY 的汇率

.Bankinter 成立于 1965 年，总部位于马德里，是一家以创新和高效著称的西班牙银行。它为个人和企业提供日常银行业务、抵押贷款、中小企业和企业贷款、支付、经纪和财富管理服务。其专注的技术驱动模式和咨询方法为西班牙及部分国际市场的客户提供支持。