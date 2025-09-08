比较 ABC Bahrain BHD 与 USD 的汇率

考虑使用 ABC Bahrain 从 BHD 转账到 USD？比较 ABC Bahrain 的汇率和费用，了解使用 Xe 的潜在节省空间。

我们目前没有该货币的数据。

关于 ABC Bank Bahrain

ABC银行是一家泛阿拉伯批发银行，总部位于麦纳麦。该银行提供企业银行、投资银行、贸易融资、资金管理和交易服务，并运营服务于巴林消费者的数字零售银行“ila Bank”。

How long does it take to send money with your bank?

ABC Bahrain BHD 到 USD 的转账速度有多快？

通过 ABC Bahrain 从 巴林 到 美国 进行国际转账的到账时间会因付款方式和交易时间而异。通常情况下，国际银行转账需要 1 至 5 个工作日。银行假期和安全检查等因素也可能影响到账。请查看 ABC Bank Bahrain 的截止时间，以避免延误。

What are banks' money transfer fees?

ABC Bahrain 到 的转账费用是多少？

ABC Bahrain 从 BHD 到 USD 的国际汇款费用取决于汇款金额等因素。通常，汇款金额越大，手续费越低，汇率也更优惠。请查看对比表格，比较 ABC Bahrain 与 Xe 的费用。

为什么要通过 Xe 而不是传统银行进行转账？

更优惠的价格

我们始终提供优于银行的利率，让您物超所值。比较一下我们与您的银行，感受差异。

降低费用

更快的传输

大部分转账当天即可完成。我们深知快速可靠地汇款对您至关重要。

Xe 24/5 专家全球转账支持

需要国际汇款方面的帮助吗？我们随时为您提供帮助——立即联系我们，获取个性化支持！

利用 Xe 更高的在线发送限额进行更多转账

我们提供比传统银行更高的在线转账限额，让您单笔转账更多金额。告别拆分大额转账的烦恼，享受更简单、更高效的转账方式。

Xe 深受全球数百万用户的信赖

常见问题

ABC Bahrain 提供的将 巴林第纳尔 (BHD) 兑换为 美元 (USD) 的汇率可能包含高于实际中间市场汇率的差额。这意味着您收到的 美元 金额可能低于预期。请使用我们的对比表，查看 ABC Bahrain 的汇率与 Xe 和其他供应商的汇率对比情况。

ABC Bahrain 可能会收取固定转账费、按百分比收费或两者兼有，具体取决于您的转账方式和收款方。这些费用以及汇率会影响收款人的收款金额。我们的工具会进行细分，以便您将总费用与 Xe 等其他选项进行比较。

通过 ABC Bahrain 从 巴林第纳尔 转账到 美元 通常需要 1 至 5 个工作日。具体时间取决于截止时间、节假日、目的地国家/地区以及收款银行的处理时间。Xe 为大多数转账提供当日到账服务。

ABC Bahrain 的国际转账可能有每日或单次限额。对于更大金额的转账，您可能还需要前往分行办理。Xe 支持更高的在线转账限额，为大额国际转账提供灵活性和便利性。

许多提供商（包括 ABC Bahrain）可能会根据市场情况更新其汇率。但是，这些汇率可能每天设置一次，或者调整频率低于专门的外汇服务。Xe 会实时更新汇率，让您更好地掌控何时发送。